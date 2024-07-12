В кэше не нуждаемся? Популярность на наличную оплату снижается в Казахстане

Бизнес в Казахстане все больше уходит «в цифру».

Наличная оплата становится менее популярна, на смену ей приходят безналичные платежи. Количество торговых точек, которые принимают безнал, за год выросло на четверть — больше 1 миллиона. Количество POS-терминалов выросло более чем на 30% по сравнению с прошлым годом и перевалило за миллион устройств. Чем привлекательны цифровые платежи, и как все-таки выгодней совершать покупки?

QR— самый популярный вид оплаты на шымкентских рынках. Открыть мобильное приложение, сканировать код, вбить сумму и провести оплату быстрее, чем рассчитываться наличкой, говорят покупатели. Согласны с этим и продавцы.

«У нас висят QR-коды, очень удобно для нас и для покупателей. Большинство проводят безналичную оплату. По цене нет отличий, что QR, что за наличный расчет. Например, как черешня стоит 2500, так и будет стоить», — говорит Кулапия Тортпаева, продавец.

Больше 800 казахстанских предприятий, некоторые из которых имеют сразу несколько торговых точек, принимают безналичные платежи. За год их количество увеличилось на 25%. А за последние 4 года — почти в 8,5 раз. По словам экономистов, во всем мире наличные платежи уходят на задний план. Это удобно и выгодно для государства.

«Они экономят время, увеличивая оборот, плюс самое главное для государства, идет подотчетность в плане налогов. Разные банки взимают разные комиссии: у кого-то дороже у кого-то дешевле, и предприниматель вправе использовать сегментацию цен, это не является незаконным, это его право», — говорит Жаныбек Айгазин, экономист, генеральный директор aerc.

По словам финансистов, отказаться от наличных совсем невозможно. Но большая часть платежей перейдет в безнал. Кроме того, сейчас создают цифровой тенге.

«Это цифровая наличность получается, ее легко отслеживать, эти деньги, они программируются. Например, цифровые тенге, если предусматриваются только на школьные завтраки, на сигареты или водку их не потратишь», — говорит Расул Рысмамбетов, финансист.

По данным Нацбанка, количество POS-терминалов, по которым проводят безналичную оплату, в этом году достигло рекордных 1 миллиона 100 тысяч устройств. Это больше прошлогоднего показателя почти на треть. И их популярность продолжает расти. При этом, как говорят специалисты, у оплаты картой есть еще одно хорошее преимущество — это кэшбэк.

Его предоставляют многие банки. Часть потраченных средств возвращается на карту в виде бонусов или баллов, на которые также можно совершить покупки.