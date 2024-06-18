Фальшивые банкноты на 55 млн тенге выявили в Казахстане

Фальшивые банкноты популярных валют на 55 млн тенге выявили в Казахстане.

Об этом рассказали в агентстве по финансовому мониторингу. Там предупреждают быть внимательными при обмене валют.

В Казахстане участились случаи сбыта фальшивой иностранной валюты. С начала года в стране зарегистрировано 13 фактов мошенничества с поддельными банкнотами. В агентстве по финансовому мониторингу предупреждают быть внимательными. В период отпусков проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом.

«Не разменивайте купюры незнакомым лицам и не покупайте валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу. Приобретая купюры за границей, вы рискуете приобрести подделку», — говорит Мансур Омарбеков, заместитель руководителя криминалистического управления АФМ РК.

Эксперты рекомендуют быть внимательным совершая покупки на рынках, а при получении денег из банкомата, сохранять чеки.

Отличить фальшивую купюру от настоящей сложно. Но! тем не менее! Если банкнота вызывает у вас подозрение, сравните ее с настоящей купюрой, изображение которой можно найти в интернете. Проведите визуальный осмотр, посмотрите на рисунки, цвет, номинал изображения банкноты, размер банкноты и рельеф печати.

Не лишним будет проверить купюру на просвет и ощупь. Бумага может отличаться. За сбыт подобных купюр грозит тюрьма.

«Изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет НБРК либо иностранной валюты наказывается лишением свободы сроком от пяти до двенадцати лет (в зависимости от тяжести) с конфискацией имущества», — говорит Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.

За последние полтора года в Казахстане из оборота изъято 1 763 фальшивых банкноты, 384 из них были в национальной валюте. Большая часть фальшивых купюр были в долларах США — 1 342 банкноты, остальные в евро и рублях. Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составила больше 55 млн тенге.