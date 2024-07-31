В Шымкенте идет масштабный ремонт 300 улиц

В настоящий момент на городских улицах идут интенсивные работы по устранению дорожных ям и поддержанию дорог в надлежащем состоянии.

Особое внимание уделяется ремонту центральных магистралей и внутриквартальных улиц, где безопасность движения наиболее важна. Кроме того, для удобства дорожного движения уже установлено более половины из запланированных 400 «плавающих» крышек люков.

Значительные работы по ремонту дорог уже проведены на более чем 60 улицах в Енбекшинском районе.

Кроме того, ремонт продолжается в микрорайонах «Кайтпас» и «Бозарык» Каратауского района, в микрорайонах «Достык» и «Самал-2», «Самал-3» Абайского района, а также в микрорайоне «Сауле» Аль-Фарабийского района.

В микрорайоне «Кызгурт» Туранского района ранее было отремонтировано более 20 улиц, среди которых: улицы Оңдасынова, Жандарбекова, Мақталы, Отырара, Ақжара, Мамина-Сибиряка, Алтын сақа, Үсенова, Қожанова и другие. Работы по ремонту дорог в этих районах будут продолжены по просьбам местных жителей.

Важно отметить, что текущие ремонтные работы направлены на улучшение качества дорог и обеспечение безопасности дорожного движения.

В результате этих мероприятий жители города смогут пользоваться более удобными и безопасными дорогами.

Кроме того, улучшение дорожной инфраструктуры положительно скажется на общем уровне жизни и экономической активности в городе.

Администрация города активно сотрудничает с жителями, учитывая их предложения и замечания при планировании и выполнении ремонтных работ.

Оперативное реагирование на обращения граждан позволяет эффективно решать проблемы и повышать уровень удовлетворенности населения.

В дальнейшем планируется продолжить работы по улучшению дорожной инфраструктуры на других улицах города, уделяя внимание не только центральным магистралям, но и менее загруженным участкам.

Это позволит равномерно распределить усилия по ремонту и содержанию дорог, обеспечивая высокое качество покрытия на всех улицах города.

Пресс-служба акима города Шымкента продолжает информировать жителей о текущих и планируемых ремонтных работах, а также готова принять новые предложения и замечания для дальнейшего совершенствования дорожной инфраструктуры города.