Волонтеры в Шымкенте вышли на очистку главных водных артерий города. Субботник провели на побережьях рек Бадам и Кошкарата.

Нерадивые горожане устроили несанкционированную свалку. Без зазрения совести они выбрасывают полиэтиленовые пакеты, бутылки, пластик, строительный и пищевой мусор. На след нарушителей выйти будет непросто, говорят экологи. Общественники намерены добиваться установки камер видеонаблюдения вдоль берегов двух рек.

«Здесь были трупы животных и твердые бытовые отходы домохозяйств. Мы вывезем весь этот мусор на городскую свалку и проведем дезинфекцию этого участка. Также рассмотрим предложение по установке камер видеонаблюдения в местах, куда сбрасывают много мусора», — говорит Ермахан Козыбаев, начальник департамента экологии г. Шымкента .