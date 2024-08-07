АО «Bank RBK» поддержал открытие детского реабилитационного центра «Атамекен».

АО «Bank RBK» на регулярной основе поддерживает значимые проекты для развития Шымкента.

На этот раз ведущий банк страны гордится своим участием в социально важном проекте ― открытии нового реабилитационного центра для детей «Атамекен».

Акбар Киргизбаев, директор филиала АО «Bank RBK»:

«Наш банк позиционирует себя как универсальный банк, оказывающий полный спектр всех банковских услуг. Любая категория нашего населения, будь то работники бюджетной сферы, государственные служащие, частные предприниматели и юридические лица могут подобрать удобный для себя продукт и наши специалисты окажут всю необходимую консультационную и практическую помощь. Также особо хочу отметить нашу работу с государственными программами для кредитования юридических лиц, мы активно сотрудничаем в том числе с фондом ДАМУ, в частности проект детского реабилитационного центра был профинансирован в рамках нашего трехстороннего сотрудничества. Центр будет оснащен лучшим европейским оборудованием, что максимальный эффект от лечения. Наши партнеры имеют большой опыт в медицине и мы как банк, очень гордимся участием в этом социально значимом и важном проекте для нашего города и страны».

Реабилитационный центр «Атамекен» оснащен современным, цифровым оборудованием, предлагает широкий спектр реабилитационных программ, разработанных с учетом индивидуальных потребностей каждого пациента. Помимо высококачественной медицинской помощи, центр предлагает комфортные зоны отдыха, которые способствуют расслаблению и восстановлению сил. Современные палаты оборудованы всем необходимым для создания благоприятной атмосферы, соответствующей всем требованиям и стандартам. Также для оздоровления организма в центре доступны SPA зона: сауна, хамам, соляная шахта и бассейн.

Индира Артыкбаева, директор реабилитационного центра «Атамекен»:

«Общая площадь 4000 квадратных метров, будет круглосуточный и дневной стационар на 150 коек. Реабилитация ― это комплексный подход, над которым работает целая команда: логопеды, психологи, невропатологи, педиатры и инструкторы ЛФК. Взяв направление, ребенок может находиться здесь по рекомендации МЗРК 4 раза в год».

Получить высококвалифицированную помощь в реабилитационном центре «Атамекен» можно как на платной основе, так и в рамках ОСМС. Представители АО «Bank RBK» поддержали этот проект, чтобы маленькие пациенты Шымкента имели возможность получать всю необходимую помощь, не выезжая в соседние города и страны.