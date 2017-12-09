Bank RBK: перезагрузка

Прошедший комплексную процедуру оздоровления Bank RBK вошел в число наиболее надежных и стабильных финансовых институтов Казахстана. Новый акционер гарантировал банку всемерную поддержку и стабильное развитие на благо всех клиентов и экономики страны.

Временные затруднения, с которыми Bank RBK столкнулся осенью 2017-го, окончательно остались в прошлом. В настоящее время по всем ключевым показателям, характеризующим финансовое положение банка, он входит в число самых надежных и устойчивых финансовых институтов республики.

В ноябре 2017 года Национальный банк РК, правительство и инвестор в лице Владимира Кима и группы компаний «Казахмыс» подписали рамочное соглашение о комплексе мер оздоровления Bank RBK. Модель оздоровления предполагает капитализацию банка за счет средств инвестора на сумму 160 млрд тенге и дальнейшее совершенствование бизнес-модели банка в целях обеспечения его устойчивого развития. Со своей стороны, Нацбанк одобрил участие банка в программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора и выделил Bank RBK порядка 240 млрд тенге.

«После завершения этих процессов будет получен абсолютно здоровый и устойчивый финансовый институт, который будет отвечать по своим обязательствам», – отмечал на одной из пресс-конференций председатель Национального банка Данияр Акишев, комментируя комплексный план.

Кроме того, комплекс мер подразумевает передачу из банка в отдельную специальную финансовую компанию проблемного портфеля на сумму порядка 600 млрд тенге, что является крайне важным шагом для оздоровления банка и его избавления от груза прежних проблем.

«Реализация мероприятий, предусмотренных рамочным соглашением, включая передачу портфеля сомнительных кредитов в специально созданную компанию, позволит до конца текущего года полностью оздоровить банк. Высоко капитализированный и очищенный от проблемных кредитов, Bank RBK станет одним из самых устойчивых и надежных финансовых институтов на банковском рынке страны», – заявил в ноябре 2017 года в своем обращении к клиентам банка акционер АО «Bank RBK», президент ТОО «Казахмыс Холдинг» Владимир Ким.

Многие эксперты считают, что приход группы компаний «Казахмыс» в качестве акционера Bank RBK является залогом успеха банка в будущем, благодаря финансовой мощи инвестора и колоссальному опыту его управленческой команды. «Уважаемые клиенты!

«Казахмыс» является одной из крупнейших компаний в Казахстане, в основе многолетнего успеха которой лежит ежедневный труд профессионалов. Мы уверены, что применяемый нами консервативный подход в принятии решений и корпоративные ценности группы компаний «Казахмыс» обеспечат стабильность банка и безупречное качество обслуживания наших клиентов», – подчеркнул Владимир Ким.

Новый глава Совета директоров банка, специалист с более чем 20-летним опытом работы в международных финансовых институтах Торстен Пол заявил, что прошедший процедуру оздоровления банк усовершенствует стратегию своего развития, усилит процедуры по контролю за бизнес-процессами, что сделает невозможным возникновение каких-либо негативных событий в его работе.

«Мы можем вас уверить, что такая ситуация, которая была осенью, больше никогда не случится. Всем клиентам, которые испытали неудобства в связи с временными ограничениями в обслуживании, мы постараемся их компенсировать в виде улучшения качества сервиса, разработки самых лучших продуктов, чтобы они и в будущем оставались нашими клиентами», – сказал Торстен Пол, добавив, что финансовый институт будет искать возможности получения синергетического эффекта от сотрудничества с новым акционером, одним из крупнейших горно-металлургических предприятий страны.

Как подчеркнул член Совета директоров Bank RBK Болатбек Жайназаров, одним из направлений работы менеджмента банка будет усиление контроля за различными бизнес-процедурами: «Там, где процедуры не существовали, – введем. Там, где работы проводились нерегулярно, – поправим. И этим, мы надеемся, усилим свой уровень корпоративного управления, контроля и риск-менеджмента».

Таким образом, Bank RBK вступил в новый этап своего развития, решив все свои прежние проблемы и взяв с собой все лучшее – качественный сервис, профессиональный штат сотрудников, линейку продуктов с выгодными условиями и многое другое, что поможет ему занять достойное место среди лидеров банковской системы Казахстана.

Максим Азаров