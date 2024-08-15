Более сотни семей из Шымкента переселят на север

83 семьи из Шымкента переехали в северные регионы Казахстана. Они стали участниками государственной программы добровольного переселения.

Шымкентцы переехали в Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Абайскую области, где их встретили готовыми предложениями по трудоустройству. Южные регионы, такие как Шымкент, традиционно отличаются высокой плотностью населения, в то время как северные области испытывают дефицит трудовых ресурсов. Руководитель отдела карьерного центра Алибек Сманов отметил, что нехватка специалистов в северных регионах особенно ощущается в сферах здравоохранения и образования. До конца года планируют переселить ещё 167 семей из Шымкента.

Алибек Сманов, руководитель отдела карьерного центра г. Шымкента:

«Сейчас растёт число переселенцев, так как есть хорошие льготы. К нам каждые два месяца приезжают делегаты из разных регионов. Рассказывают, как обеспечат жильём, какие есть возможности для предпринимательской деятельности. К переселенцам тоже есть определенные требования».