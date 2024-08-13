Гранатовую газировку из Афганистана проверяют на безопасность

В Казахстане проверяют на безопасность гранатовую газировку из Афганистана.

Ранее напиток марки «Золотая жизнь» запретили продавать в Кыргызстане. В нашей стране сейчас проводят контрольный закуп, чтобы провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

«Мы до этого проводили санитарно-эпидемиологический мониторинг. На маркировке напитков не было предупреждения, что он содержит краситель, маркировка не соответствовала продукции, не было маркировки ЕАЭС и показателя пищевой ценности продукции, не было наименования стороны-изготовителя», — говорит Айгерим Садубаева, руководитель управления комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

По данным Минздрава, краситель может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. А его допустимая концентрация — не больше 50 миллиграммов. После экспертизы станет ясно, нет ли в газировке со вкусом граната превышения этого красителя. Но уже сейчас санврачи рекомендуют предпринимателям не принимать этот напиток на реализацию или отзывать его со складов.