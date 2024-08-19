Художник из Шымкента создает произведения искусства за 15 минут

37-летний житель Шымкента Хайрулла Султанходжаев уже 14 лет занимается живописью. В своих произведениях он стремится отразить национальные ценности и историю казахского народа.

Способность оживлять изображения и передавать через них историю — это искусство, которым владеют немногие. Хайрулла Султанходжаев — один из таких мастеров. В свои 37 лет он объединил талантливых мастеров в группу «Қазақ өнері», которая прославляет национальные ценности и историю Казахстана. В группу входит более 10 мастеров, каждый из которых имеет свои уникальные навыки: кто-то работает с кистями, кто-то — с деревом и железом. Одним из самых значимых проектов стала этноаульская экспозиция в Туркестане. Они также создали экспозиции для Актюбинского краеведческого музея, музея имени Турара Рыскулова и музея Корасан ата. Сейчас группа получает заказы на оформление учебных заведений.

Хайрулла Султанходжаев, учредитель группы «Қазақ өнері»:

«Приближается сентябрь, много заказов от школ. Мы рисуем картины, передающие силу и величие сынов казахского народа, используя новые художественные техники, ведь в школах учатся наши дети».

По словам Хайруллы Султанходжаева, главное в создании произведения — вдохновение. Например, одну из своих работ он завершил за 15 минут, а над другой трудится уже четыре года.

Хайрулла Султанходжаев, художник, учредитель группы «Қазақ өнері»:

«Сколько времени уходит на создание одного произведения? Точного ответа нет. Иногда работа занимает совсем немного времени, а иногда — годы. Всё зависит от вдохновения и настроения, на это влияет множество факторов».

В мастерской художника более 50 работ, и это лишь малая часть его творчества.