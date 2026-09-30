В Шымкенте школьники научились делать удобрение из банановой кожуры

В школе №140 Шымкента учащиеся представили экологические проекты, посвящённые бережному отношению к природе и переработке бытовых отходов.

Четвероклассница Аяла Ильяс посвятила свою работу использованию банановой кожуры в качестве удобрения. Она подготовила два варианта — жидкий и порошкообразный — и проверила их действие на растениях.

По словам школьницы, удобрение из банановой кожуры можно использовать для полива цветов. После этого растения становятся более яркими и начинают активнее цвести.

Педагоги отмечают, что подобные проекты помогают детям не только изучать экологию, но и применять полученные знания в повседневной жизни. Речь идёт о простых привычках — сортировке отходов, уходе за растениями и поддержании чистоты.

Заместитель директора школы Алия Алментаева рассказала, что учащиеся также создают полезные изделия из бытовых отходов. По её словам, такие занятия развивают экологическую культуру и творческие способности детей.

Ранее одна из учениц школы участвовала в экологическом проекте «Таза Қазақстан – Менің таза аулым» и заняла второе место по Шымкенту.

В школе считают, что экологическая культура формируется с детства и начинается с простых ежедневных действий.