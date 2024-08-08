Посмертный донор из Шымкента помог четырем пациентам обрести шанс на будущее

Сегодня министр здравоохранения Акмарал Альназарова встретилась с родственниками посмертного донора, спасшего жизнь четырем пациентам, которые долгое время ждали пересадки органов.

Министр выразила соболезнования семье донора, пережившей тяжелую утрату близкого человека.

«Ваш мужественный и в высшей степени гуманный поступок дал шанс на новую жизнь и надежду тем, кто страдал от тяжелой болезни. Ваш пример милосердия и благородства может вдохновить наших сограждан, медицинское сообщество и пациентов на добрые дела», — сказала А. Альназарова.

Министр вручила отцу донора, Игорю Романовичу Войнюшу, нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін». На встрече также присутствовала сестра донора, Евгения Игоревна Юнусова.

Напомним, что посмертным донором стал 18-летний Максим Игоревич Войнюш, который 15 июля 2024 года был экстренно доставлен в приемное отделение Туркестанской областной клинической больницы после ДТП.

Максим находился за рулем мопеда и столкнулся с автомобилем, что привело к тяжелым травмам. Несмотря на усилия врачей и интенсивную терапию, его состояние оставалось критическим.

23 июля 2024 года, по результатам повторного ВЭЭГ-мониторинга, была подтверждена необратимая гибель головного мозга. После консультации с семьей было получено согласие на изъятие органов.

Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг (РЦКТВМУ) организовал процесс донорства, сформировав две трансплантационные бригады для изъятия органов.

В «Центре сердца Шымкента» сердце донора пересадили 58-летнему пациенту.

В национальном научном центре хирургии имени А.Н. Сызганова в Алматы 58-летней женщине пересадили печень.

Туркестанской областной клинической больнице провели трансплантацию почки 40-летнему пациенту, а вторую почку пересадили 16-летнему подростку в клинике University Medical Center в Астане.

С начала 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 5 посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов.

В 2023 году 7 посмертных доноров дали возможность пересадить 19 органов.

Эти достижения стали возможны благодаря слаженной работе республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг (РЦКТВМУ) и самоотверженному труду наших специалистов и, безусловно, благодаря растущей поддержке со стороны населения.

В «листе ожидания» донорских органов сейчас в Казахстане находится 4112 пациентов.