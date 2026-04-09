В Шымкенте усиливают работу по развитию донорства органов

В регионах Казахстана усиливают работу по развитию органного донорства. Этот вопрос стал одной из ключевых тем выездного совещания, прошедшего в Мангистауской области с участием представителей Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения РК.

Подобные встречи уже состоялись в Алматы, Шымкенте и Актобе. Сейчас работа продолжается и в других регионах страны. Основной акцент делается на развитии посмертного донорства — важнейшего ресурса для увеличения числа трансплантаций.

По данным специалистов, сегодня в Казахстане более 4,6 тысячи человек нуждаются в пересадке органов. При этом количество пациентов в листе ожидания ежегодно растёт: если в 2023 году трансплантацию ожидал 3 961 человек, то к 2025 году их число увеличилось до 4 506.

Одновременно наблюдается рост выявления потенциальных доноров. Если в 2023 году их было 49, то в 2025 году — уже 186. Однако решающим фактором остаётся согласие родственников и дальнейшая реализация донорских процессов.

Так, в 2023 году было проведено 7 донорских процессов, в 2024 году — 6, а в 2025 году зарегистрировано уже 19 актуальных посмертных доноров, благодаря которым удалось провести трансплантации.

Несмотря на положительную динамику, специалисты отмечают, что потенциал системы значительно выше текущих показателей. Количество официальных волеизъявлений граждан также растёт: с 38 тысяч в 2023 году до более чем 145 тысяч в 2025 году. Однако число отказов со стороны родственников по-прежнему значительно превышает количество согласий, что напрямую влияет на число спасённых жизней.

Как отметил директор центра Айдар Ситказинов, в Казахстане уже выстроена система трансплантационной координации. При этом дальнейшее развитие посмертного донорства во многом зависит от уровня доверия и информированности общества.

Республиканский центр продолжает системную работу в регионах: проводит выездные совещания, обучает медицинских специалистов и совершенствует работу донорских стационаров. Эти меры направлены на увеличение числа согласий на донорство и снижение смертности среди пациентов, ожидающих трансплантацию.