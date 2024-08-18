Родина его не забудет!

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РАБАТ
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РАБАТ уже писал о том, как посмертный 18-летний донор из Шымкента помог четырем пациентам обрести шанс на будущее.

На днях министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова встретилась с родными посмертного донора. Звали его Максим Войнюш. Глава Минздрава выразила соболезнования семье донора, которая пережила тяжелую потерю близкого человека, сообщается на официальном сайте ведомства.

Фото министерства здравоохранения Республики Казахстан

«Ваш мужественный и в высшей степени гуманный поступок дал шанс на новую жизнь и надежду тем, кто страдал от тяжелых болезней. Ваш пример милосердия и благородства может вдохновить наших сограждан, медицинское сообщество и пациентов на добрые дела», – сказала А. Альназарова.

Нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін»

Министр вручила отцу донора Игорю Романовичу Войнюшу нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» («За вклад в дело здравоохранения»). На встрече присутствовала также сестра донора – Евгения Игоревна Юнусова.

Трагедия случилась в Шымкенте 15 июля 2024 года. Максим Войнюш находился за рулем мопеда и столкнулся с автомобилем. После ДТП юноша был экстренно доставлен в приемное отделение Туркестанской областной клинической больницы. Несмотря на усилия врачей и интенсивную терапию, его состояние оставалось критическим.

23 июля 2024 года по результатам повторного ЭЭГ-видеомониторинга была подтверждена необратимая гибель головного мозга. После консультации с семьей было получено согласие на изъятие органов.
Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг (РЦКТВМУ) организовал процесс донорства, сформировав две трансплантационные бригады для изъятия органов.

В Центре сердца Шымкента сердце донора пересадили 58-летнему пациенту.

В национальном научном центре хирургии имени А.Н. Сызганова в Алматы 58-летней женщине пересадили печень.

В Туркестанской областной клинической больнице провели трансплантацию почки 40-летнему пациенту, а вторую почку пересадили 16-летнему подростку в клинике University Medical Center в Астане.

РАБАТ попросил родную сестру Максима Светлану Игоревну Юнусову-Войнюш рассказать о брате.

«Максим был прекрасным человеком. Добрым и отзывчивым, умным и смелым. Нам казалось, что все по плечу этому юному гению. А гением мы его считали потому, что любая техника для него была, как конструктор LEGO. Он и мопед тот сам собрал, собственными руками. Учился в индустриально-техническом колледже по улице Гагарина. Учеба была ему в радость. Жизнерадостный и улыбчивый… Сын, брат и друг – он ушел из жизни, оставив после себя добрую память и славу. Нам остается верить и надеяться, что люди, получившие второй шанс на жизнь и здоровье благодаря этому донорству, такие же по-настоящему хорошие люди, каким был Максим».

На вопрос, почему на фото нет мамы Максима, Светлана Игоревна ответила, что их мама давно и тяжело больна – последствия инсульта. Получается, сами обстоятельства жизни оградили ее от страшного испытания – узнать, что рожденный тобой ребенок погиб.

Маму Максиму, по сути, заменила его старшая сестра Светлана. Ей же вместе с отцом пришлось в одну ночь принять непростое решение и согласиться на изъятие органов…
1 сентября будет 40 дней со дня кончины Максима Войнюша. Пусть душа его покоится с миром, пусть будут здоровы и счастливы те, кому он подарил второй шанс на жизнь.

Стоит напомнить, что всего с начала 2024 года в Казахстане было зарегистрировано пять посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов.
В «листе ожидания» донорских органов сейчас в нашей стране находятся 4 112 пациентов.

Фарида Шарафутдинова

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