Родина его не забудет!

РАБАТ уже писал о том, как посмертный 18-летний донор из Шымкента помог четырем пациентам обрести шанс на будущее.

На днях министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова встретилась с родными посмертного донора. Звали его Максим Войнюш. Глава Минздрава выразила соболезнования семье донора, которая пережила тяжелую потерю близкого человека, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Ваш мужественный и в высшей степени гуманный поступок дал шанс на новую жизнь и надежду тем, кто страдал от тяжелых болезней. Ваш пример милосердия и благородства может вдохновить наших сограждан, медицинское сообщество и пациентов на добрые дела», – сказала А. Альназарова.

Министр вручила отцу донора Игорю Романовичу Войнюшу нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» («За вклад в дело здравоохранения»). На встрече присутствовала также сестра донора – Евгения Игоревна Юнусова.

Трагедия случилась в Шымкенте 15 июля 2024 года. Максим Войнюш находился за рулем мопеда и столкнулся с автомобилем. После ДТП юноша был экстренно доставлен в приемное отделение Туркестанской областной клинической больницы. Несмотря на усилия врачей и интенсивную терапию, его состояние оставалось критическим.

23 июля 2024 года по результатам повторного ЭЭГ-видеомониторинга была подтверждена необратимая гибель головного мозга. После консультации с семьей было получено согласие на изъятие органов.

Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг (РЦКТВМУ) организовал процесс донорства, сформировав две трансплантационные бригады для изъятия органов.

В Центре сердца Шымкента сердце донора пересадили 58-летнему пациенту.

В национальном научном центре хирургии имени А.Н. Сызганова в Алматы 58-летней женщине пересадили печень.

В Туркестанской областной клинической больнице провели трансплантацию почки 40-летнему пациенту, а вторую почку пересадили 16-летнему подростку в клинике University Medical Center в Астане.

РАБАТ попросил родную сестру Максима Светлану Игоревну Юнусову-Войнюш рассказать о брате.

«Максим был прекрасным человеком. Добрым и отзывчивым, умным и смелым. Нам казалось, что все по плечу этому юному гению. А гением мы его считали потому, что любая техника для него была, как конструктор LEGO. Он и мопед тот сам собрал, собственными руками. Учился в индустриально-техническом колледже по улице Гагарина. Учеба была ему в радость. Жизнерадостный и улыбчивый… Сын, брат и друг – он ушел из жизни, оставив после себя добрую память и славу. Нам остается верить и надеяться, что люди, получившие второй шанс на жизнь и здоровье благодаря этому донорству, такие же по-настоящему хорошие люди, каким был Максим».

На вопрос, почему на фото нет мамы Максима, Светлана Игоревна ответила, что их мама давно и тяжело больна – последствия инсульта. Получается, сами обстоятельства жизни оградили ее от страшного испытания – узнать, что рожденный тобой ребенок погиб.

Маму Максиму, по сути, заменила его старшая сестра Светлана. Ей же вместе с отцом пришлось в одну ночь принять непростое решение и согласиться на изъятие органов…

1 сентября будет 40 дней со дня кончины Максима Войнюша. Пусть душа его покоится с миром, пусть будут здоровы и счастливы те, кому он подарил второй шанс на жизнь.

Стоит напомнить, что всего с начала 2024 года в Казахстане было зарегистрировано пять посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов.

В «листе ожидания» донорских органов сейчас в нашей стране находятся 4 112 пациентов.

Фарида Шарафутдинова