Северо-западный циклон принесет дожди и грозы в Казахстан

В ближайшие дни большую часть территории республики будет находиться под влиянием северо-западного циклона, что сохранит нестабильные погодные условия.

Ожидаются дожди с грозами, шквалистый ветер, а в северной половине страны возможен град.

Сильные дожди прогнозируются 17 и 19 августа на северо-западе, 18-19 августа на севере, востоке и юго-востоке Казахстана.

Температура воздуха прогнозируется следующая:

На западе республики ночью от +10 до +20°C, днем от +25 до +33°C.

На северо-западе и севере страны ночью от +8 до +18°C, днем от +15 до +23°C.

В центре ночью от +8 до +18°C, днем от +20 до +28°C.

На востоке ночью от +10 до +18°C, днем температура снизится с +25+35°C до +18+28°C.

На юге ночью температура снизится с +18+23°C до +13+20°C, днем ожидается +28+36°C.

На юго-востоке ночью температура понизится с +20+25°C до +13+20°C, днем от +28+37°C до +23+30°C.