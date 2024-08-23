Традиции, рожденные этим летом

Уходящее лето было особо значимым для нашего города.

Вспомните, сколько по-настоящему уютных и классных мест отдыха появилось в Шымкенте? Накануне лета на улице Желтоксан, между проспектами Бейбитшилик и Момышулы, открылся сквер под названием «Аллея матерей». Его для жителей города в память о своей маме в канун годовщины со дня ее кончины построили дети Рашкуль Оспаналиевой, депутата, руководителя корпорации «Береке». Центр сквера украшает фигура Матери в казахском национальном головном уборе – кимешеке. Нежный образ Матери символизирует любовь, добро и мир…

Не прошло и месяца с того дня, как в городе появился еще один сквер на пересечении улиц Жибек жолы и Сайрамской. Открытие сквера на месте бывшей стихийной стоянки было приурочено ко Дню города. Расходы по сооружению зоны отдыха взял на себя спонсор – компания BI Group. В этом году исполнилось пять лет, как этот крупный строительный холдинг участвует в благоустройстве нашего мегаполиса.

Сквер назвали Big Tulip. Такое решение было принято неспроста. Объяснил это руководитель компании BI Group в Шымкенте Кайрат Куанышбаев: «На самом деле название Big Tulip было выбрано неслучайно. Тюльпан – символ нашего города. По этой причине мы поставили огромную инсталляцию – букет из пяти тюльпанов у входа в сквер. Такое решение было принято, чтобы гости и жители понимали, что они находятся в Шымкенте. Надеемся, что в этом зеленом оазисе люди будут отдыхать, радоваться и приятно проводить время».

Еще один благоустроенный сквер был открыт возле кондитерской «Мадлен» на углу проспекта Республики и улицы Аскарова.

Пока в Шымкенте насчитывается 10 парков и 47 скверов. Судя по всему, их число с каждым годом будет расти.

А еще это лето подарило жителям и гостям города удивительный проект в формате OPEN AIR «Шымкентские вечера». Что это такое? Это ставшие уже традиционными вечерние концертные программы под открытым небом.

Когда и где это было? Парад концертов проходит еженедельно по субботам в нескольких локациях города: в скверах и парках «Спутник», Big Tulip, «Шымсити», «Наурыз парк», «Кен баба», Центральном парке, дендропарке, на озере и пешеходной зоне «Арбат».

«Шымкентские вечера» задуманы и организованы управлением культуры, развития языков и архивов г. Шымкента. Спасибо им за это! Благодаря этим концертам, выступлениям артистов театров в городе по вечерам царит особая культурная, творческая атмосфера. Артисты дарят зрителям незабываемые впечатления.

10 августа всем городом мы отметили День Абая в библиотеке имени А. Пушкина и парке Абая.

А 15 августа в различных уголках Шымкента и Туркестанской области звучали красивейшие мелодии короля казахского вальса Шамши Калдаякова. Так земляки отметили 94-й день рождения великого композитора. Торжественные мероприятия прошли на аллее его имени, возле памятника Шамши на улице Калдаякова. А накануне в библиотеке №2 централизованной системы библиотек имени Абая прошел вечер памяти маэстро.

Как же народ любит его песни! Всего Шамши Калдаяков написал 55 песен. И ведь практически у каждой есть своя неповторимая история. Родной маме, которую звали Сакыпжамал, Шамши посвятил одну из легендарных песен «Ана туралы жыр» («Баллада о матери»).

В 1956 году, как пишет «Википедия», в СССР началась кампания по освоению целинных земель Казахстана. Тогда же, в пору правления Никиты Хрущева, стала возможной передача северных районов республики в состав РСФСР. 26-летний Калдаяков написал свою первую нашумевшую патриотическую песню «Менің Қазақстаным» («Мой Казахстан») на слова 21-летнего поэта Жумекена Нажимеденова (1935-1983 гг.), которую иногда против воли авторов объявляли «Маршем целинников». Песню в исполнении Жамал Омаровой часто транслировали по радио, она стала необычайно популярной в республике…

А какая классная у Калдаякова «Цыганская серенада»! Это же целая повесть о любви… А песня «На берегах Арыси»?! Удивительно, его песни до сих пор и еще, наверное, несколько столетий будет петь народ. Настолько они мелодичные, красивые, душевные…

17 августа в парке «Шымсити» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню пограничной службы КНБ РК. Все, кто посетил его, смогли оценить вокальный талант певцов организации «Шымкент концерт» и артистов департамента пограничной службы КНБ Туркестанской области.

А завершится творческое лето-2024 открытием 95-го театрального сезона русского драматического театра Шымкента премьерой спектакля по пьесе Карло Гоцци «Принцесса Турандот». Режиссер-постановщик – Лев Северухин.

Мой давний друг Марат Тулебаев, узнав о премьере «Принцессы Турандот», отозвался: «В пьесе Карло Гоцци Турандот – китайская принцесса. На самом деле она была тюркской крови. Это понятно даже по ее имени, ведь Туран – это наша Центральная Азия», а потом добавил: «В детстве смотрел по Центральному телевидению спектакль «Турандот», где роль принцессы играла народная артистка СССР Юлия Борисова (она была в роли советского посла в Швеции в фильме «Посол Советского Союза»), принца Калафа сыграл Василий Лановой. В спектакле были заняты артисты театра имени Вахтангова Михаил Ульянов и Юрий Яковлев, которые вдвоем классно юморили. Ведь это были народные артисты СССР, «маршалы» и «генералы» советского театрального искусства! Как же давно это было… Приятные воспоминания».

Дай Бог, чтобы спустя много-много лет зрители с такой же теплотой вспоминали об актерах шымкентского драмтеатра. А интересно, кто в нашем театре будет играть Турандот?..

Добрых, приятных, незабываемых вам впечатлений о лете, земляки!

Фарида Шарафутдинова