Туристам не показывать!

На днях подруга из Турции прислала мне на смартфон видео о Шымкенте. Его авторы – «Алга Казахстан в TikTok» – сняли о нашем городе классное, доброе, панорамное видео: чем можно поразить туристов в Шымкенте?

Я, в свою очередь, раскидала его по чатам. Это моя обычная реакция: кроме меня и Верхнего рынка, эту новость больше никто знать не будет…

Вскоре я получила от своих подруг интересные комментарии на это видео. Они заслуживают и вашего внимания.

Людмила К.: «В ГОРОДАХ общественный транспорт работает в две смены! А у нас в мегаАУЛЕ – до восьми вечера, и каждый паршивенький водила не автобус водит, а правила «попрошания» налички диктует!!!

Всем туристам хочу пожелать передвигаться по городу в общественном транспорте. Наступит полная картина того, что собой представляет Шымкент, и обаяние и восторги как-то увянут… Общественный транспорт в Шымкенте – это как Ватикан в Риме! Ему никто не указ: ни акимы, ни Президент!»

А это комментарий Айгерим Б.: «Отличный видеоролик! Рада за достижения родного Шымкента. Но беда нашего города – это мусорки, открытые очаги антисанитарии. К сожалению, подобная картина царит повсюду, во всех микрорайонах. Это ужас! Самое страшное, что делают это наши соседи и знакомые, они бросают свой мусор где попало, порой, не доходя до жутких контейнеров, к которым страшно подойти. Все разбросанные вокруг отходы гниют на жаре, из пакетов течет по дорогам зловонная жидкость. Но это безобразие никем не контролируется, к сожалению. Никто не пишет в чаты, все те же наши жалобщики молчат как мышки. Очень стыдно за наших жителей, хоть раз бы их на субботник призвать, чтобы мусорные площадки у своих домов почистили.

Отдельного внимания заслуживают машины-мусоровозы. Они безобразно выгружают мусор, все вокруг падает, рабочие оставляют много неубранного мусора. Это издает страшный смрад, который ощущается за километр. Например, на нашу мусорную площадку в мкр. «Восток» со стороны Сайрамского района, «Пахтакора», «Тассая» привозят останки животных, которых забивают. Под покровом ночи эти отходы сбрасывают в наши контейнеры. И такое происходит уже много лет. Вокруг таких мусорок вьются собаки. Никто не слышит, не видит и не говорит об этом! И никаких мер соответствующие службы не принимают.

Дети не приучены к чистоте, к тому, что нельзя сорить, не уважают труд дворников (которых в общем-то и нет). Я, например, сама убираю в своем подъезде и вокруг, пока нахожусь в отпуске. Вижу, как ежедневно дети (так как в последние годы на летние каникулы они едут не к бабушке в аул, а наоборот, в город) разбрасывают у подъездов все – обертки от конфет, чипсов, мороженого, огрызки и кожурки от фруктов, пластиковые бутылки и т.д. Мы вместе с мужем бесконечно это убираем. Да, убираем для себя, чтобы не стыдно было за подъезд перед родственниками, приходящими в гости. Мы беседуем с детьми о чистоте, но, кажется, эта информация в одно ухо влетает, а из другого вылетает, к сожалению.

Слава богу, что очарованный блогер-турист из видеоролика этого не увидел. И у него осталось о Шымкенте приятное впечатление как о чистом и зеленом городе.

Извините, что написала об этом. Это крик моей души! Плохо, что эта проблема не решается из года в год. А самое страшное, что сорят вокруг люди, не понимая, что вредят сами же себе, наверное, поэтому они молчат… Хотя стоит лишь захотеть и сообща можно превратить Шымкент в настоящий оазис».

Еще одна проблема города – деревья, закованные в асфальт. Врач Наталья Бегишева пишет: «Вот и август, по всем барометрам жара в Шымкенте крепчает… Впору вопрошать: «Как живете-можете?..» Вот только деревья не ответят… «Деревья умирают стоя», – есть такой слоган. В течение двух месяцев пыталась обратить внимание на ужасающее положение забетонированных деревьев по улице Гагарина: писала в июне в РАБАТ, на официальные электронные адреса, указанные на сайте акимата района Туран: t.narbay@shymkent.gov.kz, m.akishev@shymkent.gov.kz, b.khaimurzaev@shymkent.gov.kz…

Электронная почта прислала мне ответы «ваше сообщение не доставлено» (ответ сохранен), возможно, их нужно отправлять как-то иначе. А за это время уже построен торговый павильон на корнях 50-летнего карагача у районной ярмарки. Все – на продажу, как говорится… Не прощаюсь».

И это лишь часть проблем из разряда неотложных. Их надо решать. На это даже есть свои соответствующие службы. Но как им услышать нас?! Вот в чем вопрос.

Помню времена, когда градоначальником Шымкента был Анарбек Орман. Все знают о его легендарных планерках в горакимате, начинавшихся в шесть утра. Так вот, при нем не оставалась безответной ни одна из критических публикаций в СМИ. Он в прямом смысле слова «брал на карандаш» замечания жителей по более или менее значимым для города проблемам: благоустройство, отопление, общественный транспорт, торговля. Проходило немного времени, и редакция получала ответ о принятых мерах. Вот это была действенная реакция!

И сегодняшнему акиму Шымкента неплохо бы взять опыт своего старшего коллеги на вооружение. Все же пойдет на благо города – нашего общего дома.

Фарида Шарафутдинова