15 лет со дня трагедии в Сайрам-Угамском ущелье: Шымкент вспоминает героев

15 лет назад вся страна пережила трагедию, когда 10 пограничников при выполнении боевого задания погибли в авиакатастрофе в Сайрам-Угамском ущелье. Сегодня в Шымкенте, в парке Абая, родственники и близкие собрались, чтобы почтить их память. Минута молчания стала символом скорби и благодарности за их жертву.

Эта трагедия оставила глубокий след в сердцах близких. Каждая потеря — это не только утрата для семьи, но и для всей страны. Родные погибших пограничников благодарны за то, что их не забывают и продолжают чтить их память. О важности таких мероприятий и надеждах на будущее рассказала сестра одного из погибших.

Айжан Нурбекова, супруга погибшего пограничника Сериккали Жолдасова: «Прошло 15 лет и я хочу выразить огромную благодарность пограничникам за то, что помнят и пригласили нас. Тогда погибли 10 человек, у всех были семьи. Пусть оставшиеся будут живы и здоровы. Выражаю свои соболезнования, желаю всем долгой жизни, и чтобы мы встречались только по хорошим поводам.

Пусть в стране будет мир. Главное — сохранять терпение, ведь всё в руках Аллаха и мы принимаем его волю. Надеюсь, что в Казахстане будут развивать технику безопасности. Самолеты не взрываются просто так, это, вероятно, было связано с технической неисправностью. Хотелось бы, чтобы это улучшили в будущем. Пусть молодёжь защищает и развивает нашу страну, мы верим в них».

Служба на границе всегда сопряжена с риском и, несмотря на все меры предосторожности, опасные ситуации случаются. Военные продолжают нести службу, веря в лучшее и стремясь к профессиональному росту. О том, как события повлияли на жизнь и карьеру, рассказывает один из трех выживших в той авиакатастрофе пограничников.

Ерлан Махмудов, сержант, военнослужащий ДПС КНБ по Туркестанской области: «Для меня это стало большим уроком. Сначала было тяжело, потом я отвлёкся на работу. Спасибо руководству за поддержку. Такая служба сопряжена с риском и подобные ситуации случаются. Видимо, это была воля Аллаха, так должно было быть. Все меры безопасности были соблюдены. Хочется, чтобы в мирное время такие катастрофы не происходили. Желаю всем военнослужащим продолжать свою службу на высоком профессиональном уровне. Пусть наша страна будет благополучной, народ — в безопасности, а границы — крепкими».

8 сентября 2009 года органами КНБ была получена оперативная информация о проникновении на территорию Казахстана вооруженной банды из Узбекистана. На поиски нарушителей границы вылетел вертолет «МИ-8» с группой из 13 человек на борту. В Угамском ущелье, при выполнении задания, вертолет потерпел крушение.

Десять человек погибли, трое получили ранения. Расследование показало, что причиной катастрофы стали непредвиденные технические неисправности и сложные метеоусловия. Сегодня их родные и коллеги собрались здесь, чтобы почтить память и выразить поддержку тем, кто продолжает служить. Церемония напоминает о важности безопасности и преданности службе на границе.

Минута молчания, как дань памяти и скорби. С момента трагического крушения вертолета, на борту которого находились военнослужащие пограничной службы, прошло 15 лет. Родные и близкие говорят, что никогда не смогут смириться с болью утраты. Память о погибших живёт в их сердцах.

10 пограничников, включая капитана Мейрамбека Маханова и старшего лейтенанта Самата Рыскалиева, отдали свои жизни за Родину. 15 лет спустя родные и коллеги собрались, чтобы почтить их память и подчеркнуть важность службы и безопасности. Эта трагедия напоминает нам о мужестве пограничников и их преданности делу.

Нурай Исаева