Экстренный вызов 17 сентября: происшествия в Шымкенте

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В редакцию программы «Экстренный вызов» очевидцы прислали видеозапись. На кадрах — автомобили объяты пламенем. По словам очевидцев, авария произошла в Сайрамском районе. На трассе столкнулись Opel Vectra и Toyota Camry. По неподтвержденной информации, в огне погибли двое. Корреспонденты обратились за официальной информацией в департамент полиции Туркестанской области.

Огнеборцы Туркестанской области ликвидировали пожар в селе Карабулак. Огонь охватил крышу частного жилого дома и хозяйственную постройку. Пожар распространился на площади около 200 квадратных метров. Пожарные сняли угрозу распространения огня на соседние дома.

Казахстанцы стали больше доверять полиции. Уровень доверия вырос на 4% за год. Это стало известно по результатам опроса Бюро национальной статистики. При этом женщины чаще, нежели мужчины, доверяют полиции.

Общественники говорят, доверять полиции нужно, но необходимо чтобы казахстанцы знали свои права и могли юридически себя защитить.

Александр Мандрыкин, общественник: «А доверяет ли полиция и отдельные ее представители населению? Ведь население тоже, когда попадает в какую-либо ситуацию… Вы посмотрите, как сейчас врут. Насильник отрицает насилие, педофил пытается оправдаться, убийца не признает убийство. Как тогда вести себя полицейскому доверию в отношении? Их готовят к этому и они видят насквозь, отдельные полицейские».

Сотрудники полиции проходят аттестацию каждые три года. Сдают тесты на знание законодательства, нормативы по физической и огневой подготовке, а также проходят собеседование.

Парковки для электромобилей сделают бесплатными. С 18 сентября в Казахстане вступает в силу закон, согласно которому электрокары получат льготы. Но владельцам будет необходимо внести свои авто в реестр.

Талант Тайнов, заместитель директора ГКП на ПХВ «АЛМАТЫ ПАРКИНГ»: «Для включения в реестр льготников необходимо владельцу электромобиля скачать с сайта Алматы паркинг форму заявления и прикрепить туда технический паспорт автомобиля и со своей ЭЦП можно подать в портал Е-отыныш. А также, можно приехать в Алматы паркинг и предоставить соответствующие подтверждающие документы владельцу».

При этом парковочных мест в стране катастрофически не хватает, особенно в крупных городах, где машин с каждым годом становится все больше.

Алексей Алексеев, автоэксперт: «Проникновение автомобилей в Казахстане еще не настолько глубокое. Если сравнивать с Европой или Америкой. Или другими развитыми странами. То есть, нам есть куда расти. Я к тому, что машин будет еще больше. При этом расширять улицы бесконечно ни один мегаполис не может и организовывать парковки бесконечно тоже никто не может. Его всегда не будет хватать. У нас один выход — развивать общественный транспорт».

Льготы для электрокаров вводят для того, чтобы популяризовать электромобили, так как этот вид транспорта считается экологичным и не выбрасывает в окружающую среду вредные выбросы.

Полицейские нашли пропавшего подростка. На пульт “102” обратилась женщина и сообщила, что ее дочь после школы не вернулась домой. Несовершеннолетнюю полицейские нашли уже через пол часа после обращения. Как выяснилось, школьница недавно переехала с семьей из Шымкента в Арысский район. По дороге из школы домой, она заблудилась и свернула на другую улицу.