Два автомобиля загорелись после столкновения

ДТП произошло на трассе Ташкент–Шымкент. По предварительной информации, автомобиль Hyundai Elantra врезался в стоящий на обочине грузовик ЗИЛ-130, после чего оба транспортных средства загорелись.

«Я отошел в магазин за водой, вышел и тут уже ДТП с моей машиной. Я стоял на включенной «аварийке», — рассказал водитель ЗИЛа.

На месте оперативно прибыли пожарные. Возгорание удалось ликвидировать в течение 15 минут. В результате происшествия никто не пострадал, погибших нет.

К тушению пожара были привлечены 3 единицы техники, 19 сотрудников, а также специалисты. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются компетентными органами.