В Шымкенте всё чаще фиксируют случаи возгорания автомобилей. Только за последние недели в городе зарегистрировано несколько подобных происшествий. Почему машины загораются прямо на ходу и как этого избежать?

Число случаев возгорания автомобилей в Шымкенте выросло почти вдвое. С начала года зарегистрировано 78 происшествий, тогда как за такой же период прошлого года — всего 45. По данным пожарных, чаще всего загораются старые автомобили, где оборудование и проводка давно изношены.

«Из 78 [происшедших случаев] 48% — это пожары, произошедшие на автомобилях впуска с 1990-2000 годов, статистика растет потому что автомобили стареют. Есть большие риски возникновения пожаров на старых машинах, так как у них проводка высохла», — рассказал заместитель начальника ДЧС г. Шымкента Сергей Огай.

Опасности подвержены как бензиновые, так и машины на сжиженном газе. Если в первом случае риски ограничиваются пламенем, то во втором возможен взрыв. Так, 13 сентября на одной из улиц города загорелась Audi. Огонь стремительно распространился по кузову и достиг газового баллона. Произошел взрыв. Специалисты отмечают, что дополнительное оборудование и аксессуары, установленные владельцами, часто перегружают электросистему авто.

Сергей Огай, заместитель начальника ДЧС г. Шымкента: «У нас многие переоборудуют автомобиль, ставят дополнительное освещение, звуковую систему, нарушается целостность проводки. Делают скрутки, неплотный зажим электропроводки приводит к короткому замыканию и возгоранию автомобиля. Пожар на транспорте за считанные минуты развивается и за 3-5 минут машина может сгореть».

Причин возгорания может быть множество. Но, как подчеркивают эксперты, чаще всего к пожару приводит изношенное газобаллонное оборудование или неисправности в электропроводке. Такие дефекты становятся настоящей «бомбой замедленного действия» для владельцев машин.

«Одна из причин — не обслуживание ГБО, сушатся сальники, а их надо часто менять. Вторая причина — электропроводка, в жару летом ездят в +45…+50 с включенными фарами, проводка нагревается и происходит замыкание», — говорит управляющий СТО Ильхом Абдукадыров.

Автомобилистам советуют не игнорировать тревожные сигналы: запах гари или необычные шумы в салоне — повод немедленно обратиться на СТО. Для профилактики машину необходимо проверять минимум раз в несколько месяцев. При этом спасатели напоминают: в каждом автомобиле обязательно должен быть огнетушитель — он может помочь спасти не только имущество, но и жизнь.