Феномен казахского рэпа: в чем же его крутость?

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Рэп – очень разношерстный жанр. В современном Казахстане он по-прежнему популярен, более того он имеет большой успех, но мало кто знает историю этого жанра, который буквально стимулирует настроение молодых людей.

В 2024 году хип-хоп занимает второе место по популярности после поп-музыки. Этот жанр привлекает своей простотой: достаточно наложить бит и уметь читать так, как надо. Если объективно оценивать этот жанр, то действительно такие рэперы, как 2Pac, Notorious B.I.G., Nas, Eminem и Jay-Z, с их альбомами это подтвердили. До появления новой школы в их альбомах были только бит и сам рэпер, как говорится, достаточно «чувствовать», чтобы уметь читать. Но сегодня мы не будем говорить об американском рэпе, наш обзор сосредоточен на отечественном казахском рэпе, который тоже завоевал популярность. В топ-чартах «Яндекс Музыка», «ВКонтакте» и Spotify можно увидеть имена отечественных исполнителей, таких как Скриптонит, Принц Асха, Джах Калиев, Ирина Кайратовна и др.

Меня заинтересовал вопрос: в чем же крутость наших отечественных рэперов? Всегда ли так было? Действительно ли казахи – прирожденные музыканты? Чтобы разобраться, начнем с самого начала – с кризисных времен 1994 года.

Начало истории

После распада СССР кино и музыкальная индустрия переживали изменения, которые в дальнейшем повлияли на ее развитие в целом. В постсоветских странах самыми популярными жанрами были рок, шансон и поп. В тот период не было рэпа, который воспринимался многими как нечто «блатное» или «гопникское».

В 90-х годах в Казахстане запускается конкурс «Азия Дауысы», благодаря которому появляются легендарные певцы, такие как Нурлан Абдулин и Бауыржан Исаев. Этот фестиваль дал шанс многим начинающим певцам проявить себя и стать популярными.

В 1994 году в Казахстане появляется первая рэп-группа – Rap Zone. В ней было четыре участника: лидеры группы – братья Кайрат и Азамат, исполнительница Роксана, а также Артем и Сакен. Наибольшую популярность Rap Zone получила после песни «Шум-гам-бум-переворот». Стиль группы был смесью R’n’B и рэпа, местами мелодичным и ритмичным. Rap Zone активно выступала в ночных клубах Алматы и на национальном телевидении, но в 1998 году она распалась из-за финансовых трудностей. Тем не менее группа оказала значительное влияние на казахский хип-хоп и закрепила свое имя как прародители казахского рэпа.

Рождение гангста-рэпа

Следом за Rap Zone в Казахстане появляется первая гангста-рэп-группа «ДМХ» («Долина маленьких хулиганов»), которая считается казахским аналогом N.W.A. Основатель группы Канат (он же PlayDog) собрал ребят в 2000 году, чтобы привнести в индустрию уличный и разбойный рэп. В 2001-м они выпустили альбом «Қазақша стиль» и дали свой первый сольный концерт.

Несмотря на отсутствие профессиональной студии, группа сделала акцент на уличной тематике, затрагивая такие темы, как преступность, наркомания и проституция. Успех был значительным, альбом «ДМХ» сделал их знаменитыми не только в Актау, но и по всему Казахстану. К сожалению, проблемы Каната с законом привели к распаду группы, но «ДМХ» остается легендарным прародителем гангста-рэпа в Казахстане.

Влияние западного звучания и новые рэп-группы

В 2000-х американские песни, включая R’n’B и хип-хоп, начали активно ротироваться по всему миру. Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, Akon и другие занимали все мировые чарты. В Казахстане их влияние тоже стало ощутимым.

В 2005 году три школьных друга объединились и создали рэп-группу Ghetto Doggs, принесли новое звучание в казахский хип-хоп, смешав восточные и западные элементы. Альбом «7272» стал визитной карточкой группы, а их треки, такие как «Чайки», «Ханка», «Подкаблучник», принесли им успех не только в Казахстане, но и за его пределами. GhettoDoggs создали новый стиль, который можно назвать «рэперы-сатирики», высмеивающие различные аспекты жизни.

В 2006 году в Алматы появилась рэп-группа Metis, которая напоминала по звучанию первую казахскую рэп-группу Rap Zone, но была более популярной. Благодаря фильму «Рэкетир» и треку «Без сна» Metis стала известной. В 2009 году группа выпустила альбом «Выше руки» и получила признание как лучший хип-хоп-проект страны, но распалась в 2012-м, когда ведущая певица Айза покинула коллектив.

В 2006 году появилась группа G.H.A.D., которая отличалась от других рэп-групп своим акцентом на текстах, затрагивающих темы дружбы, религии и семьи. Эта группа сделала акцент на текстовом содержании, чем отличалась от своих предшественников.

Back to Gangsta – «Обратно в гангста»

В 2011 году в казахском рэпе продолжает процветать гангста-рэп. В западном Казахстане этот жанр представляли Smitty и Domalak, а на юге – Baller и BroUpgrade. Baller, став представителем шымкентского рэпа, открыл лейбл 11Block и внес большой вклад в развитие южного рэпа. Он часто сотрудничал с отечественными и зарубежными исполнителями. Параллельно с Baller в рэп-индустрию вступил Hiro, который, несмотря на свое быстрое и рифмованное чтение, привлек внимание благодаря смешению казахского и русского языков в своих треках.

Новая эволюция в казахском рэпе

С каждым годом в индустрии появляются новые имена, но не все исполнители могут долго удерживаться на плаву из-за высокой конкуренции. Один из самых заметных фестивалей, который поддерживает новые таланты, – это Gakku Fest. Музыкальная платформа «ВКонтакте» также предоставляет возможность исполнителям проявить себя без помощи лейблов.

Скриптонит, Jah Khalib и Принц Асха стали представителями нового звучания казахского рэпа. Скриптонит, выходец из Павлодара, принес новизну в музыкальную индустрию СНГ и стал одним из самых громких исполнителей, собирая огромные аудитории на своих концертах. Его альбом «Дом с нормальными явлениями» 2015 года перевернул рэп-игру.

JahKhalib с бархатным голосом и романтическими текстами стал популярным благодаря уникальному стилю и самописным трекам.

Принц Асха со своими треками в стиле западных рэперов тоже завоевал признание в СНГ.

Молодая кровь и пестрота казахского рэпа

В 2017 году казахский рэп обогатился скандальной группой «Ирина Кайратовна», которая сделала имя благодаря шоу на YouTube и оригинальным клипам.

В 2019-м появился новый представитель шымкентского рэпа – Шиза, которого называли казахским A$AP Rocky.

В дальнейшем мамбл-рэп в Казахстане представили Кисло-Сладкий и Бона, а покойный Darkhan Juzz, казахский Travis Scott, тоже оставил заметный след в индустрии.

Так в чем же феномен казахского рэпа?

Феномен казахского рэпа можно объяснить двумя важными факторами.

Первый – единодушие. Казахский рэп отличается своей разнообразностью. Музыканты поддерживают друг друга, несмотря на конкуренцию. Это единство и стремление к качеству сделали казахский рэп разнообразным и интересным в отличие от более узкого подхода в других странах.

Второй – влияние западной музыки. Западные рэперы оказали значительное влияние на казахский рэп, что помогло местным артистам развиваться и адаптировать свои стили под западные тренды. Это взаимодействие между местной культурой и западными тенденциями привело к созданию уникального и востребованного звука.

Ерасыл Куралбек