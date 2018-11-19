Алматинский рэпер признался в эфире Первого канала Евразия, что сделал татуировки на лице, чтобы никогда больше не вернуться на госслужбу, передает NUR.KZ.

Алматинского рэпера Parfumer02, или как он себя еще называет Lil banger, пригласили на шоу, чтобы побольше узнать о его личности. Поводом послужило скандальное видео с предложением, адресованным девушкам, поехать с ним в Монако или на Лазурный берег за 20 тысяч долларов.

Как оказалось, по паспорту молодого человека зовут Азамат Мейрамбек.

Он поведал, что родом из Шымкента, закончил военное училище, проходил срочную воинскую службу в армейской разведке, затем работал в ЦОНе. Три года назад решил кардинально изменить образ жизни, и чтобы больше никогда не возвратиться на госслужбу сделал по всему телу, на кистях и на лице многочисленные татуировки.

«Для меня этот шаг был мотивацией уйти с головой в рэп и больше никогда не работать на госслужбе», — пояснил свой шаг рэпер.

Также артист рассказал, после опубликования скандального ролика ему написали больше ста девушек, которые согласились поехать с ним.

«Сейчас казахстанские девушки все испорченные и продажные, приходится покупать. А 20 тысяч долларов – разве это деньги?» — заявил гость программы.

Еще одна участница дискуссии, предпринимательница по имени Карлыгаш, сказала, что рэпер не похож на человека, у которого есть 20 тысяч долларов.

«Я подняла свой бизнес с нуля и знаю цену деньгам. Не похоже, что у него есть 20 тысяч долларов. Скорее, это я его повезу с собой на отдых, а не он меня», — подчеркнула гостья.

Целью передачи было выяснить: на самом ли деле рэпер так богат или всего лишь попытка «хайпануть» и вызвать интерес к своей персоне. Азамат Мейрамбек заверил зрителей и ведущего, что он такой и есть, как представляет себя в интернете.

Между тем, после выхода программы в эфир он написал своим подписчикам, что через три дня выходит его новый клип.