Возле 162 школ Шымкента обновляют пешеходные переходы

В Шымкенте в рамках подготовки к новому 2026–2027 учебному году обновляют дорожную разметку возле школ. Работы проводятся вблизи 162 государственных общеобразовательных учреждений города.

Специалисты обновляют разметку на пешеходных переходах, расположенных рядом со школами. Основная цель — повысить безопасность детей, создать комфортные условия для передвижения учащихся и снизить риск дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, дорожные знаки, регулирующие движение вблизи образовательных учреждений, приводят в соответствие с установленными требованиями.

Работа по созданию безопасной дорожной инфраструктуры возле школ продолжится и после начала нового учебного года.

В акимате Шымкента подчеркнули, что обеспечение безопасности детей остается одной из приоритетных задач при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.