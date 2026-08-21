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На главную Анонс Возле 162 школ Шымкента обновляют пешеходные переходы

Возле 162 школ Шымкента обновляют пешеходные переходы

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

В Шымкенте в рамках подготовки к новому 2026–2027 учебному году обновляют дорожную разметку возле школ. Работы проводятся вблизи 162 государственных общеобразовательных учреждений города.

Специалисты обновляют разметку на пешеходных переходах, расположенных рядом со школами. Основная цель — повысить безопасность детей, создать комфортные условия для передвижения учащихся и снизить риск дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, дорожные знаки, регулирующие движение вблизи образовательных учреждений, приводят в соответствие с установленными требованиями.

Работа по созданию безопасной дорожной инфраструктуры возле школ продолжится и после начала нового учебного года.

В акимате Шымкента подчеркнули, что обеспечение безопасности детей остается одной из приоритетных задач при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

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