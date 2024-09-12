Открыт самый длинный автомобильный туннель в Казахстане через перевал Шакпак-баба

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Двухпутный туннель на перевале Шакпак-баба в Туркестанской области имеет длину 840 метров, ширину 11 метров и высоту 8 метров. Для обеспечения безопасности предусмотрены диспетчерские пункты с обеих сторон туннеля, которые управляют процессами освещения, вентиляции, сигнализации и светофорным регулированием.

Кроме того, в туннеле установлены системы видеонаблюдения и противопожарной защиты, что позволяет контролировать ситуацию в режиме реального времени.

Также рядом с туннелем расположены дорожный ремонтный пункт, АЗС, вертолетные площадки и торговые зоны, что обеспечивает дополнительный комфорт для водителей и пассажиров.

В преддверии открытия автодорожного туннеля прошли учения, в которых участвовали 100 человек и 15 единиц спецтехники.

Были протестированы системы безопасности тоннеля, включая вентиляцию и пожаротушение. Также отрабатывались действия по буксировке неисправного транспортного средства и организация движения техники. Был проведен инструктаж для дорожных служб. Учения способствовали повышению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

В официальном открытии туннеля принял участие вице-министр транспорта РК Сатжан Аблалиев.

Шуддин Саидов