Жениха с невестой занесло снегом на перевале в ЮКО

Жениха с невестой занесло снегом на перевале Шыбыкбель в ЮКО. Молодые с друзьями отправились на автомобилях в поселок Актас погостить. Почти как Кай и Герда из «Снежной королевы». Правда, сказку напоминал только спрятанный под толщей снега ландшафт. В остальном без пяти минут супругам крупно повезло: на помощь им пришли спасатели.

«21 февраля в 08:08 минут в отдел по ЧС Байдибекского района поступила информация о том, что пять легковых автомобилей направлялись из Шымкента в Актас, но на перевале Шыбыкбель застряли в снежном плену. Самостоятельно не могут выбраться, просят помощи…», — рассказал Павел Вишенин, руководитель спасательного подразделения ГУ «ОСО ДЧС ЮКО КЧС МВД РК».

Для проведения аварийно-спасательных работ в срочном порядке выехали начальник отдела по ЧС подполковник К. Ауелбеков и трое специалистов оперативно-спасательного отряда на вездеходе «Трекол».

«В ходе проведения аварийно-спасательных работ на перевале Шыбыкбель были обнаружены 5 автомобилей и 6 человек. Спасатели эвакуировали 5 людей и доставили их до пункта обогрева, расположенный возле перевала (один человек отказался покидать автомобиль, так как автодорогу начали освобождать от снежной массы)», — сообщил Павел Вишенин.

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Работа спасателей на этом не закончилась. Возвращаясь к месту дислокации, на перевале Шыбыкбель спасатели эвакуировали 5-х людей, оказавшихся в снежном плену. Благодаря профессиональным и слаженным действиям оперативной группы спасателей под руководством руководителя автослужбы Г. Сапарова в период спасательной операции пострадавших не было.

Спасатели ЮКО напоминают южноказахстанцам: штормовые предупреждения и сообщения о закрытии автодорог и перевалов области игнорировать не стоит. В следующий раз может не повезти. И сказка окажется с плохим концом.