Тоннель: хотели построить за два года, а «уложились» в 10 лет!

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Ну наконец-то с еще одним долгостроем покончено. Открыт самый длинный автомобильный тоннель в Казахстане через перевал Шакпак баба в Туркестанской области. Это значимое событие произошло 12 сентября 2024 года.

Напомним, тоннель через Шакпак баба – это самый проблемный участок международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. Его строили десять лет, хотя на старте рассчитывали уложиться в два года!

Перевал Шакпак баба расположен на границе с Жамбылской областью, он отличается сложным горным рельефом и достаточно суровыми климатическими условиями. Почти ежегодно там происходят большие снежные заносы, и проезд через перевал закрывают на несколько часов, а то и дней.

У этого объекта менялись подрядчики, соответственно, пересматривалась в сторону увеличения сметная стоимость строительства тоннеля, менялись определенные инженерные решения и, как следствие, сроки сдачи в эксплуатацию.

Сначала был поставлен срок сдачи тоннеля – 2015 год. Тогда подрядчиком была иранская фирма АОЗТ «Дена Рахсаз Констракшн».

На одном из моих любимых сайтов www.europe-china.kz еще в 2014 году разместили инфу: «Срок окончания строительства участка автомагистрали Западная Европа – Западный Китай по Тюлькубасскому району и общего завершения проекта по Казахстану – конец 2015 года. На участке на 1 июля 2014 года выполнено до 50% работ: сформировано основание дороги, уложен подстилающий слой гравия, начата укладка дорожного полотна. Работа ведется в две смены».

Что помешало достроить объект? Объективные обстоятельства – очередной обвал курса валюты. Иранцы часть техники закупили за валюту, а контракт с МИИР РК заключили в тенге… Компания, имевшая до прихода в Казахстан отличную репутацию, была включена АО «НК «КазАвтоЖол» в перечень недобросовестных поставщиков. Контракт с фирмой АОЗТ «Дена Рахсаз Констракшн» был расторгнут.

В итоге работы по строительству тоннеля были законсервированы на два года. За это время определились со следующим подрядчиком. На этот раз из Азербайджана – АО «Evrascon». Эта фирма приступила к работам в ноябре 2017 года. Сразу же была объявлена новая дата сдачи тоннеля – декабрь 2019 года. Хотели приурочить открытие ко Дню независимости РК.

Но вновь не сложилось. И на этот раз из-за проблем в финансировании. А потом – пандемия. Весной 2023 года подрядчик пообещал завершить работы в декабре. И вот, наконец-то, случилось! В сентябре 2024-го…

В официальном открытии тоннеля принял участие вице-министр транспорта РК Сатжан Аблалиев. Он отметил: «Открытие этого тоннеля – важное событие для транспортной инфраструктуры Казахстана. Он не только улучшит круглогодичную транспортную доступность региона, но и существенно повысит безопасность движения на этом сложном участке. Тоннель позволит водителям не попадать зимой в снежный плен на перевале Шакпак баба. Кроме того, теперь после открытия проезда основной транспортный поток будет перенаправлен в объезд населенного пункта Шакпак баба. Это повысит безопасность в поселке».

Тоннель двухпутный, длиной 840 метров, шириной 11 метров и высотой 8 метров. Для обеспечения безопасности предусмотрены диспетчерские пункты с обеих сторон тоннеля, которые управляют процессами освещения, вентиляции, сигнализации и светофорным регулированием. Кроме того, в тоннеле установлены системы видеонаблюдения и противопожарной защиты, что позволяет контролировать ситуацию в режиме реального времени.

Рядом с тоннелем расположены дорожный ремонтный пункт, АЗС, вертолетные площадки и торговые зоны, что обеспечивает дополнительный комфорт для водителей и пассажиров.

В преддверии открытия автодорожного тоннеля прошли учения, в которых участвовали 100 человек и 15 единиц спецтехники.

Были протестированы системы безопасности тоннеля, включая вентиляцию и пожаротушение. А также отрабатывались действия по буксировке неисправного транспортного средства и организация движения техники. Был проведен инструктаж для дорожных служб. Учения способствовали повышению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

…Народ в интернете и соцсетях по-своему откликнулся на это событие.

Helicopter на сайте nur.kz пишет: «Тоже мне достижение… Долгострой, который длился больше 10 лет. Чиновники, которые отчитались, что строительство трассы Западная Европа – Западный Китай завершилось, на самом деле врут! Тоннель является частью него, а также есть участок перед Алматой 50-60 км, который до сих пор не построен. Жана Казахстан…»

А вот отклики в Instagram. shamil_68.68: «Десять лет тоннель рыли. Сколько лет на АЭС уйдет?»

bosak814: «Один дождь, и конец большому тоннелю. Это же Шымкент».

mr_talga82: «Столько лет закончить не могли. Все деньги съели, как всегда. В итоге закончили иностранцы. Хотя что удивляться – все как всегда».

Первоначальная стоимость контракта на строительство тоннеля Шакпак баба была около $100 млн. Финансировалось строительство из займа Всемирного банка. Повторюсь, контракт иранская компания заключила в тенге под гарантии Правительства РК, а оборудование и материалы закупала в долларах. Достаточно вспомнить обвал доллара, случившийся в 2016 году, после чего цена строительство возрастала неоднократно… Дорого, долго, но необходимо.

Сделают ли из всего произошедшего выводы аналитики из Министерства транспорта РК? Из других министерств? Очень наглядный, красноречивый пример. Лучше не придумаешь. На тоннеле Шакпак баба наглядно видно, кто и по какой причине тормозил строительство. Как можно было поступить в тех или иных ситуациях? Можно ли было обойтись без иностранных подрядчиков и субподрядчиков? Почему у нас не оказалось отечественных специалистов необходимого уровня?

Впереди у страны – наиважнейший объект – атомная электростанция. Если она будет возводиться, как тоннель в Шакпак баба, то лучше не надо.

Пора взрослеть, серьезнее, по-государственному относиться к делу, которое касается интересов граждан всей страны.

Фарида Шарафутдинова