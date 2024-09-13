Ремонт водопроводных сетей в Шымкенте: долгожданная модернизация старых систем

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В Енбекшинском районе города Шымкента в 17-м микрорайоне активно проводится капитальная реконструкция водопроводной системы.

Данный проект является частью инвестиционной программы, запланированной на 2024 год, и направлен на модернизацию старой инфраструктуры водоснабжения, чтобы обеспечить её надёжную и бесперебойную работу.

Водопроводная система, установленная ещё в 1977 году, к настоящему моменту изношена на 89%.

Это привело к частым авариям и перебоям в водоснабжении, что вынудило принять решение о полной замене трубопровода диаметром 150 мм и 300 мм.

Данная водопроводная сеть обслуживает 964 абонента, а ежегодные потери воды составляют значительный объём — 136 815 кубометров, что в денежном эквиваленте составляет 17,3 миллиона тенге.

В рамках реализации проекта выделено 207,3 миллиона тенге из инвестиционного бюджета.

Планируется заменить и модернизировать трубы на участке общей длиной 1860 метров.

Строительные и монтажные работы, согласно плану, должны быть завершены к ноябрю 2024 года.

Экономисты прогнозируют, что срок окупаемости этого проекта составит 12 лет.

Ожидается, что после завершения работ проект позволит достичь ряда важных результатов:

нормативные потери воды снизятся с 17,37% до 17,12%, что позволит сэкономить значительные ресурсы;

количество аварий на водопроводной сети сократится на 1,5% по сравнению с 2023 годом, что повысит надёжность системы;

общий уровень износа водопроводных сетей снизится с 57,65% до 56,5%, что положительно скажется на сроке эксплуатации инфраструктуры;

уровень износа систем водоотведения также уменьшится с 75,29% до 73,52%.

Этот проект является важной частью программы по улучшению городской инфраструктуры, направленной на обеспечение жителей Енбекшинского района качественным и бесперебойным водоснабжением.

Обновление устаревшей системы повысит эффективность и надёжность водоснабжения, а также существенно улучшит условия жизни для тысяч горожан, что в долгосрочной перспективе внесёт значительный вклад в развитие региона.