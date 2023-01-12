Во избежание аварийных ситуаций. Сотрудники водоканала обратились к жителям города

Низкие температуры могут привезти к замерзанию труб, об этом сообщили в ТОО «Водные ресурсы маркетинг»

Сотрудники обратились к жителям с рекомендациями и попросили выполнить все меры профилактики.

«Со своей стороны, работники ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» провели всю необходимую работу по подготовке к зимнему периоду. На центральных магистральных линиях проблем не наблюдается, питьевая вода стабильно поступает к потребителям. Основные проблемы, связанные с замерзанием воды, наблюдаются на сетях, которые находятся на балансе потребителей»,-говорят в ТОО «Водные ресурсы- Маркетинг»

Специалисты предприятия рекомендуют в срочном порядке проделать следующие шаги:

Проверить водомерные узлы на предмет утепления. Если оно отсутствует сообщить об этом в ТОО «ВРМ».

Предприниматели, должны самостоятельно заняться утеплением своих приборов учета воды.

Жителям частного сектора, проверить внутридомовые водопроводные сети и узлы, в случае необходимости утеплить их.

В ночное время, во избежание замерзания и обеспечения циркуляции воды во внутридомовой системе, рекомендуется открыть воду под небольшим напором.

В случае замерзания не обливайте прибор учета кипятком, из-за перепада температур он может лопнуть и выйти из строя.

В случае аварийных ситуаций нужно звонить в центральную диспетчерскую службу по номерам:

+7 (7252) 321-274, +77081102121 (круглосуточно).

Телефон отдела по связям с общественностью: +77057581111 (с 9.00 до 18.00)