Резкое похолодание ожидается в Шымкенте и по Туркестанской области

В конце недели и в Шымкенте, и по всей Туркестанской области похолодает. Осень на юг страны пришла по расписанию.

Уже завтра без зонтов из дома лучше не выходить. Синоптики прогнозируют резкое похолодание. Впрочем, жителей Шымкента будет «бросать» то в жар, то в холод: от 30 градусов днем, до 9°C тепла ночью. Окончательно осень вступит в свои права уже в конце сентября.

Динара Айтмырзаева, инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Туркестанской области: «В Шымкенте 6, 7 и 8 сентября ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха ночью опустится до 9…11 градусов тепла, в горной местности до 8…10 градусов. Днем столбики термометра продержатся на отметке 22…29 градусов тепла».

По прогнозам областных специалистов «Казгидромета» в ближайшие три дня на территории Туркестанской области сохранится неустойчивая погода. Пройдут дожди, а в горных районах будут сверкать молнии.

Динара Айтмырзаева, инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Туркестанской области: «На севере и западе Туркестанской области ожидаются пыльные бури. Порывы ветра с северо-востока местами достигнут 20 метров в секунду. Ожидается, температура воздуха в горных районах опустится до плюс 10…15 градусов, ночью до 2 градусов тепла».

Окончательно осень вступит в свои права в конце сентября. А уже в ноябре казахстанцам придется доставать зимние вещи. Последний месяц осени будет холодным. К тому же, в Казгидромете прогнозируют, что осадков на большей территории страны выпадет выше нормы.