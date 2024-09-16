Синоптики прогнозируют дождь и грозу в горных районах области

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Синоптики предупреждают, завтра, 17 сентября в горных районах Туркестанской области дождь, гроза.

Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/сек. Днем температура воздуха +25…+30 градусов, в горных районах области +21 градус тепла. Ночью столбики термометра на отметке +13…+18 градусов, в горных районах области +8 градусов.

18 сентября в регионе без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Днем температура воздуха +25…+30, в горных районах области +22 градуса тепла.

18 сентября без осадков, а вот 19 сентября в горных районах области ожидается дождь, гроза. Температура воздуха днем +22…+27 градусов, в горных районах области +17 градусов тепла.

В пятницу 20 сентября без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/сек, в горных районах области 15-20 м/с. Днем температура воздуха +25…+30 градусов, в горных районах +21 градус тепла.