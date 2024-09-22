Трупное донорство органов: есть ли перспективы в Казахстане?

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Про трансплантацию органов человека слышали многие. Сегодня врачи научились пересаживать пациентам сердце, печень, почки, роговицу глаза, участки кожи, поджелудочную железу, тонкую кишку кишечника и т.д. Медицина пошла дальше: давно перестали быть редкостью операции по пересадке органов от пациентов, у которых констатирована смерть головного мозга.

Помню, каким потрясением и шоком для меня стал фильм «Семь жизней» с Уиллом Смитом в главной роли. Герой фильма, виновный в непреднамеренной смерти семи человек, не может простить себя за это и в итоге спасает жизни семерым людям, в том числе путем тщательно спланированного своего же посмертного донорства…

Как обстоят дела у нас с посмертным донорством, об этом РАБАТ беседует с региональным координатором Республиканского центра трансплантации по г. Шымкенту, врачом-реаниматологом городской больницы №1 Калдыбаем Каликуловичем ТЕЗЕКБАЕВЫМ.

– Калдыбай Каликулович, насколько актуальна тема трансплантации органов в Казахстане?

– Да, сейчас в нашей стране в области медицины широко распространен метод трансплантации органов и тканей. В настоящее время в Казахстане работают шесть центров трансплантации.

Ведется подготовка специалистов-координаторов трансплантации для улучшения работы в этой сфере, популяризации информации о пересадке трупных органов людям, страдающим различными заболеваниями в их терминальной фазе, где единственным выходом из этого состояния является трансплантация органа, полученного от умершего.

– А сколько вообще видов донорства?

– Существуют два типа замены органов: живое донорство и трупное. Несмотря на современное развитие трансплантологии, во всем мире существует острый дефицит органов. В Казахстане трупное донорство только развивается. По данным статистики, в настоящее время в стране 4 112 человек находятся в листе ожидания, из них – 104 ребенка.

– Какой из органов по пересадке самый «популярный»?

– Это, конечно, почки. 3 756 больных нуждаются в донорской почке, это 91 процент от общего числа пациентов, нуждающихся в донорском органе.

– Трансплантация – это очень дорого?

– Вся деятельность в сфере трансплантации осуществляется в нашей стране бесплатно. Если бы существовал «черный рынок», то наш единый лист ожидания значительно сократился бы. Мы делаем это, основываясь на тезисе о прозрачности и гласности, а также таким образом не нарушается основной принцип медицины «не навреди».

– Как становятся донором?

– Удаление почки или печени от живого человека – редкий случай. Стоит отметить, что никто специально не готовит людей к донорству органов. Гражданин Казахстана может быть донором органов или тканей и при жизни, и после смерти.

– Что можно взять от живого донора?

– Для трансплантации от живого донора может быть взят (удален) только один из парных органов, часть органа или ткань, что не приведет к необратимому ухудшению здоровья.

– Кто даст гарантию, что предстоящая трансплантация спасет пациента?

– Перед проведением трансплантации органа проводят полное медицинское обследование пациента.

К примеру, предположим, у кого-то терминальная стадия хронической болезни почек, человек обращается к врачу. Если специалист видит необходимость в пересадке почки пациенту, то последний сдает необходимые анализы.

– А что потом?

– После получения результатов анализов врач направляет пациента на заседание комиссии для анализа полученных результатов. Комиссия принимает решение о необходимости трансплантации органа пациенту, последний начинает искать донора (в данном случае – почки) среди своих родственников.

– Если нашелся родственник, согласный на трансплантацию почки, то, можно сказать, что проблема решена?

– Не спешите. Если среди родственников найден донор, то и он проходит полное медицинское обследование. Прежде всего врачи определяют, может ли организм человека, который собирается стать донором, функционировать без парного органа. После этого документы живого донора и реципиента направляются в этическую комиссию. Комиссия определит, есть ли у них генетические связи.

– Трупное донорство и пересадка органов – это очень распространено в Азии?

– Из пяти государств Центральной Азии трупное донорство органов существует только в Казахстане. За последний год число казахстанцев, отказавшихся от трупного донорства органа, превысило 90 тысяч человек.

– Есть ли возрастные ограничения по донорству?

– На донорство подходят люди в возрасте от 18 до 62 лет.

В Казахстане имеется такой документ, как лист ожидания. Лист ожидания – это не то место, куда каждый пациент может войти по собственному желанию, для этого он должен удовлетворять определенным критериям. Это должен быть пациент, исчерпавший все традиционные методы лечения, которые не привели его к излечению или стойкой ремиссии, либо пациенты, страдающие хронической почечной недостаточностью в ее терминальной стадии и получающие эфферентную терапию. Таким образом, лист ожидания постоянно изменяется. Кто-то умирает, так и не дождавшись своей очереди, кто-то генетически несовместим с донорским органом.

– Калдыбай Каликулович, есть ли статистика по этой теме?

– С 2020-го по 2024 год количество трупных доноров составило 20 человек. Высокие показатели имеют города Астана, Алматы, Акмолинская и Павлодарская области.

Но общество не принимает трупное донорство должным образом.

– Как развеять эти сомнения?

– Простому обывателю необходимо понимать, что трупное донорство, то есть забор органов, производится только у тех пациентов, у которых произошла смерть мозга (к примеру, в результате тяжелой черепно-мозговой травмы, инсульта). А также нужно понимать, что клиническую смерть мозга необходимо подтвердить инструментальными методами исследования, электроэнцефалографией, ангиографией в течение минимум 24 часов, последующих от установления смерти мозга. У таких пациентов, как правило, находящихся в палатах интенсивной терапии и подключенных к аппаратам жизнеобеспечения, продолжают нормально функционировать печень, почки, легкие и сердце. Именно такие пациенты, то есть с зарегистрированной и подтвержденной в динамике смертью мозга, отвечают всем критериям трупного донора.

В этом году от донорства отказались родственники 35 человек. С медицинской точки зрения мы не принимаем донорство людей с риском заражения. Каждый человек может дать новую жизнь как минимум трем, максимум – шести людям.

– Люди, чьи родственники годами не могут вылечиться, порой, желая помочь им, готовы пойти на крайние меры – искать органы для трансплантации на «черном рынке». Понятно, что происходит это от отчаяния…

– Покупка органов человеческого тела на «черном рынке» совершенно неприемлема. Потому что органы должны соответствовать лабораторным требованиям. Родство больного с живым донором, генетическая совместимость органа – эти вопросы должны решать врачи, непосредственно занимающиеся трансплантацией, а также курирующие пациентов в долгосрочной перспективе после проведенной операции, одним словом, специалисты своего дела. Хотя человеческий мозг мертв, другие органы могут выдержать до нескольких часов после остановки кровообращения в них. Сердце имеет собственный автоматизм. Почки и печень доставляются в специальном термоконтейнере.

– А ведь еще у каждого органа свой «срок хранения» после смерти «хозяина».

– Да, после постановки диагноза смерти мозга необходимо в срочном порядке произвести трансплантацию трупного органа.

Действительно, каждый орган имеет свой временной период, в течение которого его можно трансплантировать реципиенту. К примеру, сердце – до пяти часов, печень – до восьми, почки – до 12. Лабораторию готовят за четыре часа до вызова реципиента.

– А если родственники только что умершего человека не дают своего согласия на трупное донорство?

– С момента смерти мозга за процессом следят врачи. При прижизненном согласии на посмертное донорство органы не могут быть извлечены, если родственники пациента отказались от проведения трупного донорства. Есть люди, которые думают, если будет дано согласие на трупное донорство при жизни, то в случае госпитализации в больницу качество оказываемых медицинских услуг будет несоответствующим.

Нужно понимать, что любой врач при обращении к нему пациента с жалобами либо экстренной ситуации, угрожающей жизни, прежде всего оказывает помощь и действует во спасение жизни пациента. Мы не знаем, имеется ли согласие человека на трупное донорство. Эта информация закрыта на электронном портале, к ней имеют доступ три координатора трансплантации. Таким образом, никто из медперсонала медицинских учреждений Казахстана не может заранее знать, давал ли пациент свое согласие на трупное донорство при жизни.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 209 Кодекса здравоохранения РК запрещается покупка или продажа органов и тканей человека с целью трансплантации. Поэтому заблуждающееся утверждение, что органы продаются дорого, является совершено не обоснованным. По статьям 116, 128, 135, 315 Уголовного кодекса Республики Казахстан незаконное осуществление трансплантации строго преследуется законом.

– Как быть, если презумпция согласия не была сделана до смерти…

– Из стран, входивших в состав Советского Союза, только в Беларуси развито донорство трупов. После постановки точного диагноза в этой стране врачи продолжают использовать части тела в медицинских целях, не спрашивая разрешения ни у кого. В отношении изъятия органов покойного человека в Беларуси существует такое понятие, как «презумпция согласия». Если человек не записывает, что он против донорства своих внутренних органов до смерти, он считается согласным. Родственникам дается шесть часов на размышления. Если за это время не будет дан ответ, то органы можно изъять. В большинстве случаев родственники погибшего отказываются.

Если презумпция согласия была предоставлена человеком при жизни, лучше отменить требование, касающееся разрешения родственников, так как человек сам дал согласие, родственники в большинстве случаев отказываются из-за религиозных взглядов, малограмотности. Ведь вполне возможно, что завтра вам или вашему близкому понадобится донор. От безразличия к миру, не имеющему отношения ко мне, многие дети, находящиеся в листе ожидания, покидают этот мир, так и не дождавшись своей очереди.

– Есть такие слухи, что в морге у трупов изымают органы…

– Очередной миф. В Казахстане нет места «черным» трансплантологам, потому что у нас есть несколько специалистов, занимающихся трансплантацией органов. Перемещение фамилий в листе ожидания донорства органов тоже невозможно. Это потому, что компьютер сам определяет, кому подходит человеческий орган или ткань.

При генетическом несоответствии, а также, несмотря на проводимую иммуносупрессивную терапию в посттрансплантационном периоде, организм человека отторгает инородный орган, поэтому приемлема трансплантация генетически совместимых органов. А также стоит отметить, что для компьютера не имеет значения национальная принадлежность, цвет кожи, религиозные взгляды, социальное положение и деятельность пациента. Здесь все по-честному!

– Благодарю за разъяснения.

Подготовила Фарида Шарафутдинова