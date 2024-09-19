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Туркестанская область на первых местах по темпам промышленного производства. По итогам 8 месяцев промышленное производство в Казахстане выросло почти на 5%. Какой рост прогнозируют эксперты до конца года?

Туркестанская область оказалась в лидерах по темпам промышленного развития. Не отстают Улытау и Карагандинская области. В целом в Казахстане темпы роста выросли почти на 5% по сравнению с годом ранее. В шести регионах страны же темпы промышленного производства снизились.

«Когда инвестиции замедляются, значит, меньше спрос на продукцию тех предприятий. Видим, соответственно, снижение производства в тех регионах. Очевидно, что экономика затухает. Если взять по итогам полугодия, рост составил 3,2 процента. Вроде неплохой, три процента. Но если взять годом ранее, было 5,3 процента. Снижение больше чем в полтора раза», — говорит Марат Каирленов, кандидат экономических наук.

Большой вклад в рост промышленного производства вносят горнодобывающая и обрабатывающая секторы. В первом случае выросла добыча природного газа и металогических руд. Во втором рост показали сферы химической промышленности, производства основных фармацевтических продуктов и препаратов. При этом в некоторых городах и регионах доходы в бюджет поступают больше всего от бизнеса.

«Принималось немало программ, но результата они не дают. Если налоговый кодекс будет пересматриваться с точки зрения повышения налоговых ставок, это будет хоронить тот небольшой сегмент бизнеса, частного бизнеса, у нас много квазигосударственного еще бизнеса», — говорит Меруерт Махмутова, экономист.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал продолжить развитие промышленного потенциала Казахстана, с акцентом на крупные проекты в нефтехимической промышленности и газоснабжении. Глава государства считает, что возможности для появления новых передовых производств у нас имеются.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «К примеру, крупные нефтегазовые и горно-металлургические компании при освоении недр должны внедрять технологические новшества, меняя структуру национальной экономики. Дорожная и строительная техника, оборудование для энергетической сферы, мелиоративные системы, готовые изделия из металлов – это далеко не полный перечень перспективных направлений.

Если сейчас не создать такие производства в Казахстане, то тотальный импорт оборудования станет хроническим. Поэтому важно, чтобы индустриальная политика была согласована с планами по модернизации инфраструктуры и развитию минерально-сырьевого комплекса. Развитие инфраструктуры, особенно в энергетическом и транспортном секторах, это ключевой приоритет. Расположение Казахстана в самом центре Евразии является нашим огромным конкурентным преимуществом. Инвестиции, которые мы вкладываем в транспортную инфраструктуру, обязательно окупятся».

По словам экспертов, прогнозируемый рост по итогам года составит не больше 4,5%. На него влияет множество факторов: инфляция, цены на комуслуги, зарплаты сотрудникам.