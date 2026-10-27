Шымкент вошёл в число регионов с заметным ростом промышленного производства

Шымкент вошёл в число регионов Казахстана, где по итогам января–сентября 2026 года зафиксирован заметный рост промышленного производства.

Положительная динамика отмечена в 16 регионах страны. В числе территорий с наиболее выраженным ростом оказались Шымкент, Астана, Алматы, а также Алматинская, Жамбылская, Жетісу, Северо-Казахстанская и Туркестанская области.

В целом по Казахстану индекс промышленного производства за девять месяцев составил 102,9%. Объём выпущенной промышленной продукции достиг 51,9 трлн теңге. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года показатель составлял 44,8 трлн теңге.

Одним из главных драйверов роста стала обрабатывающая промышленность. Объём производства в этом секторе увеличился на 8,6%.

Заметная динамика также отмечена в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром и горячей водой — рост составил 12,4%. В водоснабжении, водоотведении и обращении с отходами показатель увеличился на 9,2%.

В обрабатывающей промышленности быстрее всего росло производство готовых металлических изделий — на 34,8%. Выпуск фармацевтической продукции увеличился на 30,9%, продукции химической промышленности — на 23,4%.

Машиностроение показало рост на 22,8%, производство резиновых и пластмассовых изделий — на 18,1%, продуктов питания — на 13,8%. Выпуск прочей неметаллической минеральной продукции увеличился на 5,9%.

Таким образом, Шымкент оказался в числе регионов, которые внесли вклад в общую положительную динамику промышленного сектора страны.