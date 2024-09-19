В Казахстане серьёзный дефицит электроэнергии

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В Казахстане наблюдается серьёзный дефицит электроэнергии: производимых 113 миллиардов киловатт-часов в год недостаточно для покрытия потребности. Чтобы восполнить разницу, страна вынуждена импортировать электроэнергию, что ставит под угрозу энергетическую независимость страны. Эксперты уверены, решить проблему может строительство АЭС.

Дефицит электроэнергии в стране достиг рекордного показателя. Мощностей наших генерирующих станций для покрытия потребности Казахстана в электроэнергии недостаточно. Чтобы в домах людей, школах, больницах и предприятиях был свет электроэнергию приходится закупать из других стран.

В год наша страна производит около 113 миллиардов киловатт в час электроэнергии, тогда как потребление составляет 128 миллиардов киловатт в час. Для компенсации разницы в прошлом году из соседних стран закупили больше 18 миллиардов киловатт в час электроэнергии, что почти в 5 раз больше, чем в два года назад. Доля импорта превысила 14%.

Большой объём импортируемой электроэнергии влияет на энергетическую независимость. Генерации нашей страны, работающие уже несколько десятков лет, изношены. Так, уровень изношенности ТЭЦ, которые генерируют львиную долю электроэнергии в стране изношены на 70%.

«Основную часть электричества мы получаем от электростанций которые уже большинство изношены. В будущем по обязательствам мы должны уменьшать выбросы и не должны уже потреблять после 2040 года новые генерации от станций угля. Мы чем то должны компенсировать учитывая что будет расти население и развиваться новые объекты», — говорит бизнес-аналитик Абзал Нарымбетов, автор канала ENERGY ANALYTICS.

Поэтому эксперты настаивают на том что Казахстан нуждается в атомной электростанции и не одной, а сразу нескольких. Их строительство сможет покрыть нарастающий энергодефицит, который с каждым годом будет становится все больше. Иначе наша страна будет все больше зависеть от покупаемой из-за рубежа электроэнергии.

«Например, в Турции начали поставлять топливо на первую атомную станцию в этой стране, Росатом ее строил. Сейчас постепенно вводится там 4 энергоблока. На максимуме эта станция будет вырабатывать порядка 35 миллиардов киловатт часов в год это почти треть от потребления Казахстана, представьте небольшая станция дает такой объем генерации, чистой и стабильной энергии», — говорит Олжас Байдильдинов, эксперт нефтегазовой отрасли.

По словам энергетиков, атомные электростанции в среднем работает порядка 60 лет, при хорошей эксплуатации они помогут прослужить до 100 лет. При этом эта энергия не зависит от поставок угля или газа и во всем мире считается экологически чистой.