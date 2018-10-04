В Шымкенте жители улицы Мадели Кожа и Ташенова вышли на сход, чтобы обратить внимание городских властей свои проблемы.

Главный вопрос, тревожащий горожан, — отсутствие светофоров на пересечении улиц, что приводит к многочисленным авариям. А отсутствие удобных автобусных маршрутов ещё больше усугубляет жизнь жителей этого района Шымкента.

Автомобильная дорога на улице Мадели кожа одна из самых загруженных в городе, а её участок на пересечении с улицей Ташенова ещё и аварийно-опасный, говорят местные жители. За последние несколько лет светофоры появились на пересечении Мадели кожа с улицами Диваева и Акпан батыра, но перекрёсток с Ташенова дорожные службы обошли стороной. Поэтому переходить здесь улицу приходится с риском для жизни.

В нескольких десятках метров от этого перекрёстка есть пешеходный переход, но из-за отдалённости проблему не решает, говорят местные жители. Пользуются переходом считанные единицы людей, а основная масса пешеходов все равно с риском для жизни перебегает дорогу в районе перекрёстка. Ещё одна проблема жителей района — слабое автобусное сообщение. Жители просят, чтобы по улице Мадели кожа пустили автобусный маршрут.

Вопрос установки светофора на пересечении улиц Мадели Кожа и Ташенова сотрудники городского управления транспорта и автомобильных дорог пообещали рассмотреть. Но с начала нужно обследовать этот дорожный участок.

Абай Турханов, заместитель руководителя управления транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента: «Согласно вашему обращению мы с инспекторами дорожной полиции выедем на место, обследуем, если это соответствует специальным нормам, там интенсивность количества проезжающего транспорта с второстепенной дороги на её пересекаемой части, и если будет соответствовать нормам, то в следующем году мы уже будем рассматривать установку светофорного объекта».

А рассмотрение проблемы автобусного сообщения станет возможным только после утверждения новой городской транспортной схемы, которая должна быть принята в ближайшее время. Будет изучена пассажирозагрузка городских трасс и тогда может появиться возможность пустить в этом районе дополнительный маршрут.

Данияр Худайбергенов