Права потребителей: что делать, если вам отказали в возврате

Ариадна Сантетиди решила порадовать себя новой плойкой для волос, заказав ее в популярном интернет-магазине. Продавец обещал высокое качество, а отзывы выглядели убедительно.

Однако радость длилась недолго: уже на следующий день прибор вышел из строя. Когда девушка попыталась вернуть товар, начались проблемы.

Ариадна Сантетиди, жительница г. Шымкента: «Пришлось отнести плойку в сервисный центр, где после экспертизы подтвердили заводской брак. Я отправила документы продавцу, но он заявил, что это я сама сломала устройство и отказался возвращать деньги. После такого больше не хочется заказывать что-то онлайн».

Если вы видите табличку «Товар возврату не подлежит» — не спешите верить! По закону, не подлежат возврату только определенные категории товаров: лекарства, медицинские изделия, нижнее белье, чулки, животные, растения, товары, продающиеся метражом, и сотовые устройства. Если ваш товар не входит в этот список — отказ продавца незаконен.

Эксперты советуют: главное — сохранять доказательства. Фото, видео, чеки и переписки помогут в спорных ситуациях. По закону, если товар не подошел, его можно вернуть в течение 14 дней, при условии сохранности упаковки и товарного вида. Но если продавец отказывается, существует четкий алгоритм действий.

Оспан Абиев, заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей г.Шымкента: «Есть четыре этапа. Сначала подается письменная претензия продавцу, который обязан рассмотреть ее в течение 10 дней. Если ответа нет — следующий шаг медиация. Затем подключается Департамент торговли и защиты прав потребителей. Последний этап — суд. Закон работает везде: и на рынках, и в торговых центрах, и в супермаркетах».

Глава общественного объединения по защите прав потребителей Айжан Сейдалиева предупреждает: мошеннические интернет-магазины-однодневки становятся все более распространенными. Люди заказывают один товар, а получают совсем другой.

Айжан Сейдалиева, руководитель общественного объединения по защите прав потребителей им. Орынтая Сейдалиева: «Будьте внимательны, особенно при подписании договоров. Там часто скрываются арбитражные оговорки, которые затрудняют судебное разбирательство. Читайте все, даже мелкий шрифт!»

С начала года в департамент поступило уже более 1000 обращений, а потребителям вернули 31,8 миллиона тенге. Это лишь небольшая часть случаев, когда люди добились справедливости. Главное правило — не бояться отстаивать свои права.