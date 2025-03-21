Празднование Наурыза в Шымкенте в самом разгаре

В этом году праздник, по традиции, охватил все пять районов города. Каждая часть Шымкента старается внести свою нотку в это грандиозное торжество — где-то звучат народные песни, где-то проходят театрализованные представления, а кто то устраивает спортивные игры. Но есть вещи, которые остаются неизменными из года в год — это ароматные баурсаки, наваристый коже и, конечно же, прекрасное настроение.

Возле стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова традиционно проходят спортивные состязания. Казалось, сам дух Кажымукана сопутствовал играющим. Здесь разгорелась нешуточная борьба за звание победителей в казахских национальных играх — лянга, асык ату, аркан тарту и кол күрес. Спортсмены демонстрировали силу, ловкость и выносливость, а зрители с азартом поддерживали своих фаворитов.

В юртах развернулась выставка традиционного казахского ремесленничества. Рукодельницы представили готовые изделия: корпе, ковры и картины из шерсти и войлока. Казахское рукоделие — это не просто искусство, а способ сохранить культурное наследие и связь с предками. Орнаменты и узоры, передаваемые из поколения в поколение, до сих пор украшают дома, одежду и предметы быта казахов, напоминая о богатой истории и традициях.

«Я делаю изделия из шерсти, с иглой по узорам, и получаются готовые изделия с красивыми орнаментами. Это достояние нашего народа. На моей картине изображена юрта, солнце и небо с облаками. Она символизирует праздник Наурыз», — рассказывает рукодельница Айнур Аймаханова.

В этот день шымкентцы поздравляли друг друга с праздником, желая здоровья, счастья и мирного неба над головой. Атмосфера радости и единства чувствовалась в каждом уголке города.

— Всех поздравляю с праздником! Мира, благополучия и успеха каждому;

— Праздник удался на славу. Я поздравляю всех с праздником Наурыз! Пусть будет мирное небо над головой. Счастья, здоровья и благополучия в каждый дом, — говорят житель Шымкента.

На площади Аль-Фараби также прошли народные гуляния. Здесь установили алтыбакан, на котором с удовольствием качались как молодёжь, так и люди в возрасте. Вдоль площади расположились юрты, где с радостью встречали гостей.

Внутри юрт столы ломились от угощений: курт, жент, кымыран, кумыс и множество других национальных блюд. Богатый дастархан — это неотъемлемая традиция Наурыза, символ гостеприимства и благополучия.

Что самое главное на праздничном дастархане? Конечно, коже. Его на Наурыз нужно приготовить из семи ингредиентов, символизирующих семь благ. Ну и, конечно, баурсаки! Если на столе нет баурсаков — это уже не Наурыз! А еще Наурыз не Наурыз без песен.

Шымкентцы гуляли, фотографировались с палуанами в национальной одежде и сами не отставали — многие облачились в камзолы, чапаны и тақия — тюбетейки. Казахская национальная одежда богата орнаментами, изысканными деталями и сохраняет многовековые традиции. Веселье дополнял праздничный концерт, создавая атмосферу праздника.

Также шымкентцы смогли угоститься шашлыком, баурсаками и пловом в открытых лотках, установленных заведениями города. Ведь какой праздник без вкусной еды?

Наурыз — это не просто праздник, это настоящий символ весны, обновления и добра! В эти дни люди поздравляют друг друга, прощают старые обиды и накрывают щедрые дастарханы. А самое интересное — это, конечно же, традиции! Наурыз напоминает нам, что мы — одна большая семья. Так что улыбайтесь, обнимайте друг друга и ешьте баурсаки, пока они есть! С праздником дорогие казахстанцы!