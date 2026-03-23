Военнослужащие Шымкента отметили Наурыз

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы шымкентского гарнизона

Личный состав войсковой части 35748 регионального командования «Юг» в Шымкенте отметил Наурыз мейрамы — праздник весеннего равноденствия, символизирующий обновление природы и приход весны.

В торжественных мероприятиях приняли участие ветераны Вооружённых сил, семьи военнослужащих и гости. Праздник был направлен на укрепление боевого духа и популяризацию национальных традиций. Программа началась с концерта и продолжилась национальными играми и спортивными состязаниями.

Командир части, подполковник Сергей Бибулатов, поздравляя присутствующих, подчеркнул, что Наурыз — один из древнейших праздников тюркских народов, олицетворяющий возрождение и гармонию с природой.

Он отметил важность сохранения национальных традиций, семейных ценностей и бережного отношения к окружающей среде.

Гостей угощали традиционными блюдами, включая главное праздничное угощение — наурыз коже.

В рамках мероприятия военнослужащие представили национальные обряды «Бесікке салу», «Тұсау кесу» и «Беташар», а также провели соревнования по национальным видам спорта: «Бәйге», «Қыз қуу», «Аударыспақ», перетягивание каната, асық и тоғызқұмалақ.

