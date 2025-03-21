В ближайшие дни погода в Шымкенте резко изменится

В период с 22 по 28 марта 2025 года в Шымкенте ожидается значительное изменение погодных условий. Согласно прогнозам, температура воздуха понизится, и увеличится вероятность осадков в виде дождя.

Прогноз погоды по дням:

22 марта (суббота): Температура днем около +15 °C, ночью +6 °C, без осадков.

23 марта (воскресенье): Дневная температура около +16 °C, ночная +6 °C, без осадков.

24 марта (понедельник): Днем ожидается около +16 °C, ночью +6 °C, возможен дождь.

25 марта (вторник): Температура днем около +17 °C, ночью +8 °C, без осадков. Сильный ветер.

26 марта (среда): Дневная температура около +17 °C, ночная +7 °C, возможен дождь.

27 марта (четверг): Ожидается около +15 °C днем и +6 °C ночью, возможен дождь.

28 марта (пятница): Температура днем около +15 °C, ночью +6 °C, без осадков.

Для сравнения, в аналогичный период прошлого года (22–28 марта 2024 года) в Шымкенте наблюдалась более теплая и стабильная погода с минимальными осадками. Средняя дневная температура составляла около +17 °C, и количество дождливых дней было значительно меньше.

Таким образом, в этом году ожидается более прохладная и влажная погода в конце марта по сравнению с предыдущим годом. Жителям и гостям Шымкента рекомендуется подготовиться к возможным осадкам и понижению температуры, особенно в период с 24 по 27 марта.