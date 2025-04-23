Бесплатные юридические консультации для народа пройдут в Шымкенте

По поручению акима города, 25 апреля 2025 года в Шымкенте пройдет акция «Народный юрист».

Акция начнется в 15:00 на 1 этаже главного корпуса Южно-Казахстанского исследовательского университета им. М. Ауэзова.

Цель акции – повышение правовой грамотности населения и оказание юридической помощи.

Любой гражданин может прийти и получить бесплатно необходимую консультацию у лучших представителей юридической общественности страны. Среди них – руководители местного исполнительного органа, территориальных и правоохранительных органов, прокуроры, следователи, судебные исполнители, адвокаты, нотариусы и другие высококвалифицированные специалисты.