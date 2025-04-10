Онлайн-заявки на льготы: как работает новая система в Шымкенте

В Шымкенте заработал новый цифровой сервис для оформления льгот на проезд в общественном транспорте.

Теперь, пенсионеры, школьники и студенты могут подать заявку, не выходя из дома. Сервис уже доступен на специальной онлайн-платформе jenil.avtobys.kz и воспользоваться им можно всего за несколько минут.

Зайдите на сайт jenil.avtobys.kz.

2. Нажмите кнопку «Подать заявку», после чего откроется окно «Оформление заявки».

3. Введите свой ИИН, выберите город и подходящий тариф.

4. Укажите номер телефона — именно к нему привяжется ваша льгота.

5. Нажмите «Далее».

6. Следующим шагом укажите фамилию, имя, дату рождения и адрес электронной почты.

7. После этого загрузите необходимые документы — удостоверение личности, фото 3×4 и справку, подтверждающую право на льготу.

8. Когда всё готово дважды нажмите кнопку «Отправить заявку» и дождитесь ответа.

9. Результат поступит на вашу электронную почту.

10. Если всё заполнено правильно, ваша льгота автоматически активируется в приложении Avtobys и будет готова к использованию.

По словам директора компании «Smart Mobility» Жомарта Камидоллина, льготы на проезд можно активировать только через мобильное приложение, и в этом случае пластиковая карта уже не будет доступна.

Жомарт Камидоллин, директор компании «Smart Mobility»: «Пользователь может выбрать либо пластиковую карту, либо виртуальный тариф через приложение. Смартфон должен быть зарегистрирован с личным номером телефона. Система автоматически активирует нужную категорию — ученик, студент или социальная льгота».

Однако несмотря на удобство новой системы, многие жители города уже подчеркивают неудобства использования нового приложения. В частности, пользователи отмечают, что переход от «Айколик» к «Автобус» не так то прост, как ожидалось.

Мы решили сравнить два приложения — старый i-Kolik и новое Avtobys, чтобы выяснить, действительно ли пользоваться новым сервисом стало сложнее.

В Айколик всё было просто: открываешь приложение — сразу отображается ваша геопозиция. В специальное поле вводите номер нужного автобуса — и маршрут тут же появляется на экране.

Что касается нового приложения Автобус, здесь всё начинается с регистрации. Только после этого можно перейти к поиску нужного автобуса. И, как показала практика, разобраться в интерфейсе не так просто — множество вкладок, деталей и функций, которые на первый взгляд могут сбить с толку. Тем не менее, немного времени и внимания — и систему вполне можно освоить.

Более того, в рамках цифровизации транспортной системы, в Шымкенте началась установка умных медиатабло. Новые экраны отображают местоположение автобуса и точное время прибытия

Жомарт Камидоллин, директор компании «Smart Mobility»: «Сейчас в городе установлено 9 табло — на вокзале, в аэропорту, в парках и на крупных остановках. До конца года планируем довести их количество до 100. Это часть системы «умного города», которая делает передвижение по Шымкенту более удобным».

По данным портала jenil.avtobys.kz, на сегодняшний день через новый сайт подано около 290 заявок, из которых 270 одобрены. Остальные были отклонены из-за некорректных данных. Специалисты советуют внимательно заполнять форму и проверять документы перед отправкой.