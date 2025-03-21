С 1 апреля в Шымкенте прекратит работу приложение “i-Kolik”

В связи с запуском системы “Avtobys” в городском общественном транспорте с 1 апреля 2025 года прекратит работу приложение “i-Kolik”.

Отслеживать движение маршрутов можно через мобильное приложение “Avtobys”. Вы можете посмотреть полное руководство по использованию системы в видео.

Кроме того, приложение «Avtobys» имеет несколько дополнительных функций:

Мониторинг движения общественного транспорта в реальном времени;

Информация о маршрутах и остановках;

Оплата проезда онлайн через Bluetooth, NFC, QR-код, оплата банковскими картами; Visa и Mastercard. Вам не нужно использовать пластиковые транспортные карты;

Новости и объявления об изменениях в общественном транспорте.