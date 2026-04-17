Заболеваемость корью в Казахстане снижается, но большинство случаев среди непривитых

В Казахстане зафиксировано снижение заболеваемости корью на 30% за последнюю неделю. По данным Минздрава РК, зарегистрировано 212 случаев против 302 неделей ранее.

Несмотря на положительную динамику, большинство заболевших остаются непривитыми.

Наибольшее число случаев отмечено в Астане, Павлодарской, Алматы и Карагандинской областях.

С начала 2025 года зарегистрировано 4 240 случаев кори, из них 76,4% заболевших не были вакцинированы. Причины — отказ от прививок, медицинские противопоказания или возрастные ограничения.

В стране продолжается плановая и дополнительная вакцинация. Привиты десятки тысяч детей и около 1,5 млн человек из групп риска. Также проводится наверстывающая иммунизация среди детей и подростков до 18 лет.

Минздрав отмечает, что ситуация остаётся контролируемой, а вакцинация — ключевая мера профилактики.