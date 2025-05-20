ВПЧ — не “женский вирус”: вакцинацию могут расширить на мальчиков

В Казахстане могут расширить программу вакцинации от вируса папилломы человека. С таким предложением выступил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.

Сейчас прививки делают только 11-летним девочкам, но парламентарий настаивает: ВПЧ угрожает и мужчинам. Он призвал Минздрав включить в программу и мальчиков.

С сентября 2024 года в Казахстане стартовала добровольная вакцинация девочек от ВПЧ — вируса, вызывающего рак шейки матки. Это заболевание занимает второе место среди всех онкологических диагнозов у женщин в стране. Однако вирус опасен и для мужчин: он может провоцировать рак гортани, ротовой полости, анального канала и половых органов. Депутат Асхат Аймагамбетов обратился к Министерству здравоохранения с предложением включить в программу вакцинации также и мальчиков.

Асхат Аймагамбетов, депутат Мажилиса: «Это огромное достижение и решение, которое спасает тысячи жизней. Теперь же мы предлагаем расширить эту практику. ВПЧ — не “женский вирус”. Он вызывает не только рак шейки матки, но и рак гортани, ротовой полости, прямой кишки и у мужчин. Во многих странах мальчиков вакцинируют наравне с девочками. Поэтому мы предложили на добровольных началах предоставить такую возможность. Вакцину сложно найти в аптеках, поэтому важно обеспечить доступ со стороны государства. Надеемся, что Минздрав поддержит эту инициативу».

Напомним, ранее, в конце апреля, в Министерстве здравоохранения также выразили поддержку идее вакцинации мальчиков.

Акмарал Альназарова, министр здравоохранения РК: «Сегодня поднимаются вопросы, в том числе среди депутатов и населения, по вакцинации не только девочек, но и мальчиков. Есть предложения по расширению возрастных границ — не ограничиваться 11 годами. Международный опыт показывает, что вакцинацию начинают уже с 9 лет. Эти инициативы сейчас рассматриваются. И, я думаю, это очень логичное и правильное предложение».

В Шымкенте с начала прививочной кампании от ВПЧ привились более 12 тысяч девочек. Серьёзных побочных реакций не зарегистрировано. Медики уверены: для начала необходимо охватить как можно большее количество девочек и активно вести просветительскую работу среди подростков.

Жаксылык Мауленов, главный врач онкологического центра г. Шымкента: «Для начала наша республика внедрила вакцинацию среди девочек, потому что рак шейки матки — очень распространённый недуг. Поэтому нужно охватить в первую очередь девочек, чтобы лет через десять этот диагноз стал исключением».

Будут ли мальчики включены в список вакцинируемых — пока вопрос обсуждаемый. Но эксперты сходятся в одном: широкая вакцинация — это реальный шанс защитить новое поколение от онкологических заболеваний.