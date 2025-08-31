Как проходит вакцинация в Шымкенте?

Кампания по плановой вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) девочек в возрасте 11 лет, а также дополнительная вакцинация в возрасте 12-13 лет проводится в Шымкенте с 1 октября 2024 года.
О предварительных итогах этой кампании РАБАТ попросил рассказать доцента, заведующего отделением радиогинекологии Шымкентского городского онкологического центра, кандидата медицинских наук Багдата Орманова.
– На сегодня, согласно данным информационной системы «Бекітілген халық тіркелімі», в плановом порядке подлежат иммунизации против ВПЧ 12 451 девочка в возрасте 11 лет.
С октября 2024-го по июнь текущего года первой дозой привиты:
* 11 лет – 5 623 девочки,
* 12-13 лет – 5 975 девочек,
* всего – 11 598 девочек.
Во втором квартале 2025 года второй дозой привиты:
* 11 лет – 3 997 девочек,
* 12-13 лет – 3 712 девочек,
* всего – 7 709 девочек.
Во втором квартале 2025 года количество отказов от вакцинации снизилось в 1,15 раза по сравнению с первым кварталом (в первом квартале было 1 432 отказа, во втором – 1 237 отказов).
Основную долю отказов составляют:
* лица, состоящие в деструктивных религиозных объединениях, – 445 (36%),
* по личным убеждениям – 464 (37,5%),
* недоверие к вакцине – 255 (20,6%),
* влияние негативной информации, распространяемой средствами массовой информации, – 70 (5,7%).
Сейчас в Казахстане девочки могут бесплатно получить прививку от вируса папилломы человека. Это огромное достижение и решение, которое спасает тысячи жизней. Скоро эта практика будет расширена, и все потому, что ВПЧ не исключительно «женский вирус». Вирус папилломы человека вызывает не только рак шейки матки, но и рак гортани, ротовой полости, прямой кишки и у мужчин. То есть прививать будут и мальчиков. С учетом дороговизны этого препарата замечу, что подобное могут себе позволить только стабильные государства.