Можно ли получить кешбэк по онлайн-займам в Казахстане?

Кредиты в Казахстане становятся всё более гибкими. Чтобы привлечь клиентов, кредиторы предлагают новые, более выгодные условия.
Одним из таких нововведений стал онлайн-займ на карту с кешбэком. Оформив его, заемщик получает возврат части потраченных средств. В итоге фактическая переплата по процентам становится ниже. Узнайте, что такое займ с кешбэком, кто может его получить, и какие условия предлагают МФО Казахстана.
Что такое кешбэк и что значит займ с кешбэком
Кешбэк – это возврат части денег, потраченных на определённую услугу или товар. В случае с займами, чаще всего его предлагают в виде компенсации за оплату услуг. Например, в число таких услуг может попасть процентная ставка или страховой взнос (если страховка предусмотрена договором). Это может быть фиксированная сумма или процент от переплаты. Получают его за разные услуги, в том числе за микрозайм.
Важно понимать: займ на карту с кешбэком не означает уменьшение суммы погашения. Заемщик должен вернуть долг в полном объеме. Если он выполнит свои обязательства, МФО вернет на карту часть расходов, связанных с оформлением. Это делает продукт выгодным и привлекательным для клиентов, и особенно это актуально в условиях высокой конкуренции среди МФО и кредитных платформ.
Микрозайм на карту с кешбэком не имеет никакого подвоха. Действительно, МФО получает меньший доход от одного конкретного кредита, однако так удается привлечь больше клиентов, в том числе и постоянных. В условиях высокой конкуренции среди МФО микрозайм онлайн на карту с кешбэком становится взаимовыгодной сделкой, от которой выигрывают все.
На каких условиях выдается кешбэк
Хотя онлайн-займ на карту с кешбэком еще не стал общепринятой практикой в Казахстане, некоторые микрокредитные компании уже активно предлагают такие тарифные планы. Пока что это скорее разовые акции для постоянных или новых клиентов. Условия выгодного займа с кешбэком зависят от правил МФО:
- Форма возврата. Кешбэк в чистом понимании – возврат определенной суммы на карту или счет клиента. Некоторые МФО просто уменьшают сумму погашения, и кешбэк приобретает вид скидки.
- Размер экономии. Как правило, сумма возврата варьируется от 5 до 15% от суммы переплаты по займу или общего тела долга. Конкретные условия зависят от компании, срока и других параметров.
- Ограничения. Программы распространяются только на займы, оформленные онлайн, с определённым сроком или суммой. Например, кешбэк может действовать только при сумме займа от 50 000 тенге и сроке не менее 30 дней.
- Условия получения. Часто требуется выполнение дополнительных условий – оформление займа в конкретный период, своевременное погашение без просрочек или регистрация по промокоду.
- Формат акций. Некоторые МФО запускают кешбэк-кампании к праздникам или в рамках маркетинговых акций. Поэтому такие предложения могут быть временными и не всегда доступными.
Чтобы не упустить выгодного предложения и получить и микрозайм онлайн на карту, можно воспользоваться сайтами-агрегаторами, которые предоставляют информацию о тарифах разных МФО. Еще один вариант – подписаться на компанию, которой вы доверяете. Когда акция станет доступной, вы обязательно получите уведомление или сообщение.
Как получить займ с кешбэком без отказа: пошаговая инструкция
Оформить такой займ не сложно, если следовать простой инструкции:
- Выберите тарифный план в подходящей МФО. Не все компании в Казахстане предлагают микрокредит с кешбэком. Изучите сайты МФО или используйте сайты-агрегаторы с актуальными предложениями. Там можно отфильтровать предложения по наличию бонусов и акций, чтобы ускорить поиск.
- Убедитесь, что понимаете условия получения кешбэка. Прочитайте правила участия в акции и внимательно изучите требования: минимальная сумма займа, срок, ограничения по просрочкам и пр.
- Оформите микрозайм на сайте или мобильном приложении компании.
- Выполните свои обязательства. В большинстве случаев нужно вернуть займ без просрочек, иначе кешбэк не будет выдан. Некоторые МФО также требуют ввести промокод или выполнить другие условия акции.
- Получите деньги. Возврат начисляется сразу после погашения займа или в течение нескольких дней. Формат зависит от правил проведения акции.
Оформлять микрокредит онлайн на карту в лицензированных МФО Казахстана безопасно и надежно. Более того, у такого договора есть преимущества перед банковскими кредитами.
Дана Қайыргелді, эксперт по финансовой грамотности с сайта Tengebai, рассказывает о плюсах онлайн-займов:
«Важным преимуществом также является удобство получения микрокредита. Микрофинансовые организации (в том числе и Tengebai) сегодня позволяют оформлять заявки онлайн: деньги можно получить на банковскую карточку круглосуточно и практически мгновенно. Микрозайм — идеальный вариант в том случае, когда небольшая сумма денег нужна на короткий срок».
На что обратить внимание при оформлении займа с кешбэком
Займ на карту с начислением с кешбэка – приятный бонус, но наличие возврата не стоит рассматривать как единственный критерий. Чтобы кредитование было действительно выгодным, внимательно изучайте условия МФО и обращайте внимание на такие моменты:
- Процентная ставка. Некоторые компании используют кешбэк как маркетинговый ход, завышая при этом процентную ставку. Всегда сравнивайте итоговую сумму к возврату. Возможно, займ без кешбэка обойдётся дешевле или будет стоить столько же.
- Ограниченный срок действия. Микрокредит с кешбэком часто предоставляется в рамках временной акции. Перед оформлением кредита проверьте, действует ли предложение на момент подачи заявки. Возможно, МФО просто не успела удалить объявление.
- Наличие скрытых условий. Некоторые компании указывают возможность кешбэка «до X%», но фактически бонус получают не все или не в полном объеме. Обращайте внимание на сноски и мелкий шрифт.
- Условия. Возврат начисляется только при соблюдении ряда условий: своевременное погашение, минимальная сумма, отсутствие пролонгаций. Эти нюансы указаны в правилах акции или оферте – читайте их внимательно.
Если вы оформляете займ онлайн на карту надолго, также обращайте внимание на общее состояние финансового рынка. Например, в январе 2025 года Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 15,25% годовых. Стабильность этого показателя говорит о том, что в ближайшее время существенных изменений в условиях банков и МФО не предвидится.
Вывод
Получение онлайн-займа с кешбэком – способ частично компенсировать затраты. Однако при выборе кредитора важно смотреть не только на бонусы, но и на реальные условия: ставки, комиссии, прозрачность договора. Помните: осознанный подход к оформлению кредитов и микрозаймов – первый шаг к финансовой стабильности.
Лицензия АРРФР №02.22.0003.М, выдана 14.02.2022 г. Управлением региональных представителей в г. Алматы.