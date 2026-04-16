КГД выявил многомиллиардные схемы ухода от НДС в МФО

Комитет государственных доходов выявил схемы ухода от НДС в деятельности микрофинансовых организаций.

По итогам проверок установлено, что через оформление «договоров гарантий» МФО формально выводили доходы из-под налогообложения. Общий оборот по таким операциям составил 55,9 млрд тенге, сумма неуплаченного НДС — 6,1 млрд тенге. Материалы подтверждены судами и апелляцией.

Также выявлены операции на 26 млрд тенге, оформленные как освобождённые от НДС в рамках агентской страховой деятельности.

Фактически заемщикам навязывались дополнительные платные услуги под видом «гарантий», которые по сути представляли собой отсрочку платежей по займам. При этом доходы отражались как необлагаемые НДС.

КГД отмечает, что проверки продолжаются, а по итогам будут приняты меры налогового реагирования.