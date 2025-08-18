Оформить микрокредит онлайн: ТОП-5 МФО компаний Казахстана в 2025 году

Микрофинансовые организации (МФО) в Казахстане — это специализированные компании, предоставляющие быстрые займы на небольшие суммы без залога и поручителей, что делает их популярным инструментом для решения срочных финансовых вопросов.

Люди пользуются услугами МФО, когда нужны деньги на непредвиденные расходы, такие как ремонт или покупки, и нет времени на банковские процедуры.

Преимущества включают онлайн-оформление за минуты, минимальные требования и мгновенный перевод средств на карту, что особенно удобно в динамичном ритме жизни. Перед вами ТОП-5 МФО компаний, в которых можно быстро, а главное, выгодно, оформить микрокредит в онлайн режиме.

1. Займер (Zaimer.kz)

Сумма: до 300 000 тенге.

Срок: до 365 дней.

Ставка: от 0,10% в день (годовая до 46%).

Документы: только удостоверение личности.

Требования:гражданство РК, возраст от 18 лет, положительная кредитная история для лучших условий.

Одно существенное преимущество: полностью автоматизированная система одобрения без участия человека, решение за 1 минуту.

Лицензия АРРФР №02.21.0032.М. от 16.03.2021 г.

2. OneCredit (Onecredit.kz)

Сумма: до 300 000 тенге.

Срок: до 30 дней.

Ставка: от 0,01% в день (одна из самых низких для новичков, годовая до 46%).

Документы: удостоверение личности.

Требования: гражданство РК, возраст от 18 лет, банковская карта.

Одно существенное преимущество: можно оформить микрокредит без необходимости выходить из дома, с фокусом на конфиденциальность.

Лицензия №02.23.0012.М выдана 30.01.2025 г. АРК по РРФ.

3. MoneyMan (Moneyman.kz)

Сумма: до 360 000 тенге.

Срок: до 60 дней.

Ставка: от 0,1% в день (зависит от срока, годовая до 46%).

Документы: данные из одного документа (удостоверение личности).

Требования: гражданство РК, возраст от 18 лет, наличие банковской карты или счета, доступ к интернету.

Одно существенное преимущество: прозрачные условия без скрытых комиссий и удобный калькулятор для расчета переплат.

Лицензия АРРФР №02.21.0052.M от 29.03.2021 г.

4. CreditPlus (CreditPlus.kz)

Сумма: до 300 000 тенге.

Срок: 5–30 дней.

Ставка: от 0,01% в день для первых займов (годовая до 46%).

Документы: удостоверение личности.

Требования: гражданство РК, возраст от 18 лет, банковская карта.

Одно существенное преимущество: высокий процент одобрения (до 95%) даже для новичков.

Лицензия АРРФР №02.21.0010.M. от 05.03.2021 г.

5. TurboMoney (Turbomoney.kz)

Сумма: до 153 500 тенге.

Срок: до 30 дней.

Ставка: от 0,1% в день (индивидуально, без скрытых комиссий).

Документы: удостоверение личности, подтверждение оборота по карте за 6 месяцев.

Требования: гражданство РК, возраст от 18 лет.

Одно существенное преимущество: быстрая обработка заявки от 7 минут с переводом по всей стране.

Лицензия АРРФР 02.21.0023.M от 12.03.2021 г.