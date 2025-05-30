На 102 году жизни ушла из жизни шымкентский ветеран Нина Мосунова

Сегодня, 30 мая 2025 года на 102 году жизни ушла из жизни ветеран Нина Егоровна Мосунова.

Юная Нина в 1942 году по зову сердца, добровольно, отправилась на фронт.

Во вторую мировую войну она была телеграфистом, затем стала командиром отделения радистов. Во время тяжелых боёв, отважная девушка, несмотря на трудности и лишения, стремилась быстро наладить связь.

За проявленную отвагу Нина Мосунова была награждена боевыми орденами и медалями.

В Шымкент Нина переехала в 1948 году. Создала семью, добросовестно трудилась на предприятиях города.