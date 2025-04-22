Последние герои Великой Победы

80-летие Великой Победы — это не просто дата. Это живая память, вписанная в историю каждой семьи. Сегодня в Шымкенте в строю остаются только два ветерана. Одна из них — 101-летняя Нина Егоровна Масунова.

На фронт Нина ушла девчонкой. Красивая, решительная, с характером — она стала радисткой 36-го зенитного отделения. И началась её война… с гордого «нет».

Лариса Порещева, внучка: «В один день пришёл к бабушке важный начальник — просил отдать свинью. А бабушка — нет! Она была упрямая и справедливая. Эта свинья была для семьи, кормила всех. Через три дня ей пришла повестка. Единственную из всей деревни молоденькую девушку семнадцати лет забрали в армию. А оттуда сразу на фронт».

Прошло больше 80 лет. Она давно вернулась с войны. Подняла семью. Выросли внуки и правнуки. А её история передаётся из поколения в поколение.

Лариса Порещева, внучка: «Это самый большой праздник для нашей семьи. Для нас Нина Егоровна — герой. Мы гордимся, что она наша бабушка. Великая Победа и её победа тоже».

Истории таких людей — это не строки из учебников, это уроки жизни. Сегодня государство продолжает поддерживать тех, кто воевал за мирное небо.

К 9 мая 2025 года предусмотрены следующие выплаты:

* Участникам ВОВ — 3 000 000 тенге;

* Приравненным по льготам — 1 500 000 тенге;

* Труженикам тыла — 300 000 тенге.

Ежемесячные выплаты:

* Участникам ВОВ — 62 912 тенге;

* Приравненным — от 24 000 до 29 000 тенге;

* Ветеранам боевых действий за рубежом — от 18 000 до 24 000 тенге;

* Труженикам тыла — 8 376 тенге.

Подвиг каждого — часть Великой Победы. Пока мы помним — герои живы.